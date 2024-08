Ubriaco elude l’alt dei carabinieri e semina il panico per le strade in città: 35enne denunciato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Parma un 35enne italiano, residente a Parma per guida in stato di ebrezza alcolica e resistenza a P.U.

L’episodio si è verificato due giorni fa, verso le ore 01.00 quando una pattuglia della Sezione Radiomobile, durante lo svolgimento di un servizio di controllo del territorio, transitando in zona cittadella ha notato un furgoncino con un uomo alla guida, procedere con andamento incerto, frenando e accelerando senza alcun valido motivo.

I militari, affiancato il furgone, segnalavano al conducente di accostare, ma l’uomo, non curante dell’avvertimento accelerava bruscamente. Ed ecco che in men che non si dica la pattuglia si è trovata impegnata in un vero e proprio inseguimento, con tanto di lampeggianti e sirene attivate. Ma l’uomo di fermarsi non ne aveva la minima intenzione e compiendo manovre a dir poco azzardate cercava in ogni modo di distanziare la pattuglia che lo tallonava. La situazione ad alto rischio si è protratta per diverso tempo, ed ha messo in pericolo soprattutto gli altri utenti della strada, che l’uomo nella sua folle corsa incrociava.

Ma ecco all’improvviso illuminarsi le luci degli stop del furgoncino, che il conducente fermava a centro strada, il capo equipaggio ritenendo conclusa la folle e insensata corsa scendeva dall’auto di servizio avvicinandosi all’auto del “fuggitivo” che guardando nello specchietto retrovisore, ha aspettato che il militare lo raggiungesse per poi ripartire a tutta velocità, obbligando il militare a risalire velocemente sull’auto di servizio e riprendere l’inseguimento. Nel frattempo la centrale Operativa informata dalla pattuglia della situazione, inviava in supporto un’altra autoradio che si trovava in zona. Con due “gazzelle” alle costole il 35enne tentava il tutto per tutto, azionando gli indicatori di direzione, per poi sterzare sul lato opposto, fino a quando le auto di servizio lo hanno obbligato ad imboccare una strada senza uscita ed a fermarsi.

Sceso dall’auto l’uomo si presentava in uno stato di forte alterazione psicofisica e pertanto veniva sottoposto all’alcol test con l’etilometro in dotazione che faceva registrate 1,43 G/L di alcol nel sangue.

Per il 35enne, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura di Parma, per resistenza a Pubblico Ufficiale, guida in stato di ebrezza alcolica, con ritiro immediato della patente di guida.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma