Ufficio Stampa LAB: arriva il Patrocinio della Provincia di Parma

Il corso pratico-intensivo “Ufficio Stampa LAB” ha appena ottenuto il Patrocinio della Provincia di Parma.

Il percorso formativo, unico nel suo genere in Italia, per diventare addetti stampa ed imparare a comunicare efficacemente con i media, prevede due appuntamenti ad ottobre 2024 a Parma con un doppio laboratorio diversificato in base all’esperienza pregressa dei singoli partecipanti: chi parte da zero può partecipare allo “Start LAB”, che è in programma per venerdì 4 e sabato 5 ottobre, mentre l’“Upgrading LAB” è dedicato a chi ha già frequentato il primo modulo oppure desidera ampliare le proprie competenze e si terrà venerdì 11 e sabato 12 ottobre.

Entrambi saranno in modalità immersiva, dalle ore 9.00 alle 18.00, negli spazi del CPD di viale Solferino 25. Ai due eventi formativi si affianca inoltre un pacchetto opzionale di consulenze con i docenti, creato ad hoc per ogni allievo.



“Ufficio Stampa LAB” è promosso da Associazione Esplora Aps in collaborazione con Nuova Editoriale società cooperativa, con il patrocinio della Provincia di Parma e del GI.PU. È inoltre inserito nella School&CollegeListings, la directory internazionale delle scuole di formazione.