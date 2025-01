Ufficio Stampa LAB: upgrading al via il 17 gennaio a Parma

La prossima edizione di Ufficio Stampa LAB in partenza a Parma si preannuncia ricca di novità ed esperienze pratiche per tutti i professionisti e gli aspiranti addetti stampa. L’appuntamento è per venerdì 17 e sabato 18 gennaio 2025, con un’estensione domenica 19 gennaio al SIGEP di Rimini.



Programma rinnovato

Il programma da quest’anno si presenta con un Upgrading LAB significativo, offrendo ai partecipanti non solo l’opportunità di imparare “facendo”, ma anche di vivere una nuova esperienza di press tour in fiera, come già avvenuto a Cibus, in questa edizione al SiGEP di Rimini. I contenuti sono stati accuratamente aggiornati per riflettere le ultime tendenze e tecniche nel campo della comunicazione, sempre più organizzata e proiettata verso il brand journalism.



Team docenti ampliato

Il team di docenti, formato da giornalisti pubblicisti, professionisti ed esperti di settore, si è ulteriormente arricchito per fornire un’esperienza formativa ancora più completa. Oltre alle tradizionali competenze di media relations, il corso si concentrerà su aspetti cruciali come l’organizzazione professionale, l’intelligenza artificiale, la personal image e branding e le tecniche di negoziazione, oltre ad una panoramica sui contratti per iniziare fin da subito a lavorare.



Al fianco di Francesca Caggiati e Arianna Torelli, che tratteranno gli strumenti dalla mailing list alla rassegna stampa, e dopo il collegamento con Michele Bianchi e Riccardo Negri di Radio Circuito 29, si acquisiranno le tecniche base per organizzarsi sul lavoro e in generale nella vita per performare meglio, ottimizzando tempi e metodi con la P.O. Francesca Procopio. Altra novità l’ufficio stampa in ambito salute e benessere con Rosaria Frisina, unito ai consigli di personal image con Morgan Visioli e alla visita negli studi di Radio Duchessa da Marco Bussolati e Davide Schmid.

Con Gabriele Franzini verrà poi affrontato l’ufficio stampa delle pubbliche amministrazioni (unico caso in cui è necessario essere iscritti all’Ordine dei Giornalisti per ricoprire il ruolo di responsabile ufficio stampa), mentre con Pierangelo Pettenati sarà la volta dell’ufficio stampa per eventi, musica e spettacoli. Anche le tecniche di negoziazione apprese sempre con esercitazioni pratiche sono inserite nel focus di Lamberto Colla, invece Federico Casanova mostrerà numerose case history di campagne elettorali, locali, nazionali ed europee. Non mancherà il punto di vista del direttore con Andrea Marsiletti e l’attenta revisione dei comunicati che arrivano giornalmente nelle redazioni, da cui oggi i giornali, con la crisi dell’editoria, attingono sempre più. Infine l’intelligenza artificiale, che si pone come nuovo strumento applicativo sia nel campo dei testi, sia delle immagini come dimostrerà Matteo Gianniello.



Press tour al SIGEP di Rimini

La domenica sarà interamente dedicata al settore Food, in particolare pasticceria, gelateria e caffetteria, con un press tour al SIGEP di Rimini. I partecipanti avranno l’opportunità di visitare aziende selezionate, mettendo in pratica le competenze acquisite nei giorni precedenti che riguardano il brand journalism.



Questa edizione di Ufficio Stampa LAB, la cui parte di video e immagini è curata da Enrico Zermani, si propone come un’opportunità unica per acquisire competenze pratiche e teoriche all’avanguardia nel campo delle relazioni con i media, offrendo una formazione completa e al passo con le esigenze del mercato attuale, che si aggancia ad un percorso one to one e di gruppo, che offre anche la possibilità di partecipare ad esperienze formative all’estero come la extraordinary experience di Dubai che si terrà a maggio.

Ufficio Stampa LAB ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Parma, del GIPU (Gruppo Giornalisti Pubblicisti) ed è inserito nella School & College Listings, la directory internazionale delle scuole di formazione.