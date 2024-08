Ugolini in visita al carcere di Parma, “straordinario sforzo degli agenti, il carcere sia luogo rieducativo”

La seconda giornata parmigiana di Elena Ugolini l’ha vista in visita al carcere di Parma, alle aziende Davines e Sani Trasporti e, infine, alla festa “Andiamo al Parma” organizzata dal Parma Calcio.

Parma, 28/08/2024 – Dopo la visita in carcere, Elena Ugolini si dice “consapevole del lavoro straordinario svolto dagli agenti di polizia penitenziaria che ogni giorno si sacrificano per garantire ordine e condizioni di vita dignitose per i detenuti. Il carcere deve essere – ha voluto fortemente sottolineare Elena Ugolini – un luogo dove e’ possibile un percorso di riabilitazione ”. L’attenzione al carcere da parte di Elena Ugolini non è certo una novità. Il lancio della sua candidatura civica lo fece proprio durante una maratona contro i suicidi in carcere a Bologna, in piazza Galvani.

“Ho parlato con i detenuti e gli operatori della polizia penitenziaria – ha detto Ugolini – e credo fermamente che sia necessario che la regione, per le competenze che essa detiene, debba supportare i Comuni, i responsabili degli istituti penitenziari, le aziende e le associazione di volontariato del territorio affinché il carcere sia un luogo dove per i detenuti possa essere normale poter lavorare e svegliarsi ogni giorno con uno scopo” afferma Ugolini.

Non solo carcere per Ugolini, che nella sua seconda visita a Parma ha incontrato anche diversi imprenditori. “Parma raccoglie eccellenze straordinarie: non solo nel settore agroalimentare. Ho vistato l’azienda di cosmetica Davines, leader internazionale, esempio anche per gli spazi verdi ed architettonici che la caratterizzano all’insegna della sostenibilità ambientale e sociale. Un’azienda guidata da una visione di lungo respiro, che connette lo sviluppo economico del territorio e la sostenibilità ambientale e sociale. Ho conosciuto brillanti menti imprenditoriali, che mi hanno chiesto una pubblica amministrazione più veloce, pronta a supportare chi prende iniziativa ed investe sulla città e sui territori della regione, per renderli più belli e attrattivi“ ha dichiarato Elena Ugolini, la candidata civica alla presidenza dell’Emilia Romagna.

Il passaggio in Gazzetta di Parma, avvenuto successivamente alla visita in Davines, ha visto Ugolini rilasciare un’intervista a TvParma, dove ha parlato di sanità regionale, che, ha detto Ugolini, “va riorganizzata decisivamente, portando più presidi territoriali tramite il ruolo dei medici di famiglia e dei pediatri, ma non solo. In regione Emilia Romagna mancano oltre 200 medici e quindi circa 300 mila cittadini sono scoperti dall’assistenza. Questo problema è stato lasciato privo di soluzioni per anni e anni: interverrò immediatamente da presidente di Regione, adoperandomi perché ogni paziente abbia qualcuno che si prende carico del suo percorso di cura”. Nel pomeriggio è stato il turno di Sani trasporti, azienda leader nel settore del trasporto alimentare che dal lontano 1950 offre servizi logistici, che hanno evidenziato a Elena Ugolini la concorrenza di attori che determinano talvolta squilibri e inequità nel mercato dei trasporti, rendendo difficile l’operato degli imprenditori.

Inoltre, “la Regione ha abbandonato totalmente il settore dei trasporti, considerandolo residuale, anche se è indispensabile e funzionale per le aziende. Ma, aggiungo inoltre, che è ideologico pensare che il trasporto possa avvenire esclusivamente, o quasi, su ferro: chi pensa questo sbaglia. Inoltre, quello su gomma è una tipologia di trasporto che ha bisogno anche di infrastrutture, di cui la progettazione e realizzazione spesso sono anche responsabilità della Regione”.