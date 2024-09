Un autunno ricco di appuntamenti al Museo d’Arte Cinese ed Etnografico

Il Museo d’Arte Cinese ed Etnografico di Parma, dopo una breve pausa estiva, ha riaperto al pubblico con molteplici attività culturali, dedicate sia ai più grandi e che ai più piccoli.

A fronte dell’importante successo di visitatori ottenuto dalla mostra “Fake, ingannati e ingannatori”, prorogata fino al 30 settembre 2024, sabato 28 settembre alle 16.30, sarà possibile immergersi nel tema del falso, grazie all’ultima visita guidata, condotta dall’archivista del museo Maurizio Salvarani, che permetterà di leggere e comprendere il senso più profondo di ciascuna delle 23 opere esposte.

Riconfermati anche gli appuntamenti dedicati all’arte della ceramica, grazie al corso “La mia prima ceramica” dell’artista Kerol Montagna, che condurrà bambini dai 3 ai 5 anni, accompagnati da un genitore, a un primo incontro con questo splendido materiale. Queste le date: 18 settembre, 2, 16 e 30 ottobre, dalle 16.30 alle 17.30. Prenotazione obbligatoria: info@museocineseparma.org.

Per i bambini dai 6 ai 10 anni, che vorranno imparare a creare il proprio concetto di bellezza, sarà possibile plasmare meravigliosi manufatti grazie a “Fare ceramica insieme”, un corso che permetterà ai giovani artisti di esprimersi divertendosi e realizzare elaborati unici da portare a casa: il 25 settembre poi il 9 e 23 ottobre e il 6 novembre, dalle 16 alle 17. Prenotazione obbligatoria per entrambi i corsi di ceramica: info@museocineseparma.org.

A questi si aggiunge un nuovo appuntamento dedicato agli adulti, domenica 23 novembre 2024: un workshop di ceramica che permetterà a chiunque lo desideri di accostarsi ad una delle più antiche arti al mondo.

Inoltre, come ogni anno, si conferma la partecipazione del Museo d’Arte Cinese ed Etnografico alla dodicesima edizione di “I like Parma”, il 5 e 6 ottobre, occasione per visitare la collezione permanete del Museo al costo ridotto di 2€.

La mattina di sabato 26 ottobre sarà poi dedicata alla scoperta del gioco da tavola “Mecenate”, un progetto editoriale innovativo, realizzato dall’associazione di promozione sociale Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile, in collaborazione con il Comitato Regionale Anspi Emilia Romagna APS ETS, per promuovere e tutelare il patrimonio artistico culturale regionale delle zone alluvionate della Romagna.

Dopo una tavola rotonda di presentazione, sarà organizzata una sessione di gioco, rivolta a bambini dai 7 anni, accompagnati dai propri genitori, e a insegnanti ed educatori che vorranno sperimentare un nuovo strumento didattico-educativo. Il gioco ha l’obiettivo di sviluppare la cittadinanza attiva e la resilienza in tutti i giovani che hanno vissuto questa sconvolgente esperienza. Presente anche l’ideatrice, Claudia Camicia, che sarà disponibile a suggerire strumenti per inventare nuovi giochi e sollecitare nei giovani l’interesse a coltivare la propria creatività.

Sempre in autunno, gli spazi espositivi del Museo si animeranno ulteriormente grazie alla mostra temporanea dell’artista Kerol Montagna, che esporrà alcune delle sue splendide creazioni, sviluppando un intenso e coinvolgente dialogo tra la propria creatività contemporanea e la collezione vascolare permanente del Museo.

Per informazioni:

Museo d’Arte Cinese ed Etnografico

viale San Martino, 8 – 43123 Parma

Tel: 0521 257337

Sito web: www.museocineseparma.org

E-mail: info@museocineseparma.org

Orari: da martedì a sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. La domenica dalle 15 alle 19.