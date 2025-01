Un’ambulanza di nuova generazione per la Croce Verde Fornovese grazie a Wegh Group

Wegh Group, azienda parmense leader nella progettazione, produzione e messa in opera di soluzioni per il trasporto ferroviario, metropolitano e tranviario, ha presentato ufficialmente questa settimana, la nuova ambulanza donata alla Croce Verde Fornovese.

La cerimonia ha avuto luogo nella futura sede di Wegh Group a Collecchio e ha visto la presenza di Emanuela Grenti, sindaca di Fornovo, Maristella Galli, sindaca di Collecchio, Michele Giovanelli, sindaco di Medesano, don Matteo Visioli, parroco di Fornovo, oltre ai militi e il personale della Croce Verde.

Questa ambulanza è la seconda che il gruppo devolve alla Croce Verde fornovese, dopo la prima donazione del 2021. Un gesto concreto che sottolinea il duraturo impegno dell’azienda nei confronti della propria comunità riportando sulla stessa una dedica: “Wegh Group con riconoscenza ai volontari della Croce Verde”, per ringraziare chi, ogni giorno, in modo silente si impegna con dedizione ad offrire soccorso e supporto a tutti i cittadini.

Il mezzo è all’avanguardia, è la prima ambulanza in Italia a essere dotata di fari che ne migliorano la visibilità su strada oltre ad avere una tecnologia avanzata come il sistema Bio-Safe: un dispositivo in grado di igienizzare l’aria nel vano sanitario garantendo la massima sicurezza per pazienti e soccorritori e un moderno respiratore automatico, ideato per garantire sicurezza e funzionalità ai pazienti.

Filippo Ranzieri, rappresentante aziendale, ha commentato: “Il nostro ruolo, come azienda, non è solo creare profitto ma generare valore. Il nostro è un vero impegno sociale, e per questo abbiamo intrapreso un percorso strutturato di sostegno in tutti i territori in cui siamo presenti. L’ambulanza che noi abbiamo donato non è solo un mezzo di trasporto ma un simbolo di cura e di dedizione verso la nostra comunità”.

“Il senso di responsabilità sociale che Wegh Group ha dimostrato nei confronti del territorio è un motivo di crescita per la nostra collettività, oltre a essere un esempio importante per le altre realtà – ha dichiarato Emanuela Grenti, sindaca di Fornovo -. Il loro impegno sociale è ammirevole, e quindi ci tengo a dire grazie all’azienda e ai volontari della Croce Verde da parte di tutta la comunità di Fornovo”.

“Desidero innanzitutto ringraziare Wegh Group, che in soli tre anni ha donato due ambulanze, dimostrando un’attenzione sempre maggiore verso il nostro territorio e il mondo del volontariato – ha spiegato Michele Giovanelli, sindaco di Medesano -. Un ringraziamento speciale va anche ai volontari per il loro impegno straordinario. Il gesto di Wegh Group rappresenta un segnale importante per tutte le imprese: un esempio di imprenditoria che si prende cura della comunità e del proprio territorio”.

Conclude la sindaca di Collecchio, Maristella Galli: “L’azienda ha dimostrato grande sensibilità e sono orgogliosa che siano presenti sul nostro territorio. Inoltre, è anche molto bello vedere qui tre sindaci di territori vicini che stanno applaudendo e ringraziando qualcuno che ha pensato a tutti”.

Oltre a questa iniziativa, Wegh Group continua il suo impegno in numerose iniziative sociali, tra cui la partnership con Lilt per offrire visite gratuite preventive per i suoi dipendenti oltre a supportare le associazioni ParmAut e Air a favore della ricerca scientifica.

Wegh Group conferma così il suo impegno non solo verso l’eccellenza nel settore industriale, ma anche verso la responsabilità sociale e il sostegno alla comunità.