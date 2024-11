Unità di strada dell’Azienda Usl: i primi 30 anni di attività in un evento alla farmacia San Filippo Neri

Nata nel 1994, all’epoca all’interno del dipartimento Dipendenze patologiche, ora programma Dipendenze patologiche dell’Azienda sanitaria, l’Unità di strada ha tra i suoi obiettivi la riduzione del danno sulla salute di chi usa e o abusa di sostanze legali e non, e in generale la riduzione dei rischi per tutta la popolazione, insieme ad attività di informazione ed educazione sanitaria in materia di dipendenze. Si tratta dunque di un servizio di prossimità, che esce dai consueti contesti ambulatoriali, per andare incontro a giovani e adulti che utilizzano sostanze (in modo sperimentale o abusandone) con l’obiettivo di costruire risposte e servizi su misura.

In occasione del trentesimo anniversario dall’apertura del servizio, si vuole ripercorrere come sono cambiati i consumi di sostanze e le pratiche di tutela, attraverso una rappresentazione del fumettista Gianluca Foglia, in arte “Fogliazza”, e la mostra allestita dall’équipe dell’Unità di strada nei locali dell’antica farmacia San Filippo Neri (adiacente l’oratorio San Tiburzio).

Con inizio alle 17, aprono l’incontro Silvia Codeluppi, direttrice servizio Dipendenze patologiche Parma-Colorno e Unità di Strada Ausl di Parma; Marco Battini, coordinamento Unità di strada Regione Emilia-Romagna; Stefano Andreoli, amministratore unico Asp Parma; Ettore Brianti, assessore Politiche sociali Comune di Parma; Michele Guerra, sindaco Comune di Parma; Massimo Fabi, direttore generale Azienda Ospedaliero-Universitaria e commissario straordinario Azienda Usl di Parma; Pietro Pellegrini, direttore dipartimento Assistenziale integrato-salute mentale dipendenze patologiche Ausl di Parma. Seguono la performance di “Fogliazza” e la visita della mostra.

La partecipazione all’evento è gratuita, fino ad esaurimento posti e la cittadinanza è invitata.

E’ un’iniziativa dell’Azienda Usl di Parma realizzata in collaborazione con Asp di Parma, inserita nella rassegna 2024 “La salute della salute mentale”.

Leggi anche:

https://www.parmadaily.it/am24-la-variante-fidentina-andrea-massari-dilaga-di-andrea-marsiletti/

L’UNITA’ DI STRADA

L’attività dell’Unità di strada è mirata ad “agganciare” sul territorio giovani e adulti che consumano, abusano, dipendono da sostanze stupefacenti o alcol, con l’obiettivo di informare sui rischi, quindi contenere i danni sulla loro salute e sulla salute delle persone con cui vivono, oltre che dell’intera collettività.

L’Unità di strada opera nella sede del Drop in (strada dei Mercati 7 a Parma) dove accoglie dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 in forma anonima e gratuita, persone maggiorenni dipendenti da sostanze stupefacenti o alcol con finalità di tutela sociale e sanitaria, nell’ottica di un miglioramento della qualità di vita. Vengono fornite informazioni, assistenza e counselling; distribuzione di materiale di profilassi; colazioni, consulenze legali, deposito bagagli; invio per vestiario, pasti, igiene personale (docce e lavanderia), accoglienza notturna; supporto per problemi e raccordo con i servizi del territorio; orientamento e invio ai servizi socio-sanitari.

Ampio spazio è dedicato anche all’attività di prevenzione ed educazione sanitaria rivolta agli studenti nelle scuole, alle aggregazioni giovanili in strade e piazze. Gli operatori dell’Unità di strada con il camper dedicato nell’ambito del progetto “Notti” e “Strada” raggiungono i luoghi del divertimento notturno (locali o eventi musicali) di Parma e provincia, in collaborazione con associazioni e enti del territorio per fornire informazioni, alcol test, materiale di profilassi e la zona chill-out.

L’équipe dell’Unità di strada coordinata da Barbara Cantarelli è composta dagli educatori Nicola Bolzoni, Licia Caroselli, Michela Grassi e Francesca Pellegrini. Collaborano direttamente con il servizio gli operatori dell’associazione Betania ODV (dormitorio di bassa soglia), delle cooperative Emc2 (attività Drop in) ed Eidè (progetto “Notti” e “Strada”), oltre ad altre associazioni del territorio e Comune di Parma.

DATI DI ATTIVITA’

Nel 2023, gli utenti del Drop in sono stati 160 (erano 194 nel 2022 e 200 nel 2021). Gli interventi di strada sono stati 115 nel 2023, con 1.904 contatti (nel 2022 gli interventi erano 106 con 1.988 contatti e, nel 2021, 61 con 1.295 contatti).

Nel 2023, gli interventi nell’ambito del progetto “Notti” sono stati 45, con 2.226 persone contattate.

Nell’anno scolastico 2023-2024 sono stati 721 gli studenti coinvolti in progetti di educazione sanitaria sui temi legati ai consumi e alle dipendenze, nell’ambito di questi sono stati formati 108 studenti con la finalità di divenire un riferimento per i compagni (peer education).