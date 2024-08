Università di Parma, Design sostenibile per il sistema alimentare: attivata la seconda selezione

Sono aperte fino alle 13 del 30 agosto le iscrizioni alla seconda selezione per l’ammissione al corso di laurea triennale in Design sostenibile per il sistema alimentare dell’Università di Parma, attivata dopo che con la prima non è stato saturato il numero dei posti messi a bando.

Dopo la prima selezione, al netto delle immatricolazioni già effettuate, questi i posti ancora disponibili:

42 per studentesse e studenti comunitari

2 per studentesse e studenti extracomunitari

Il corso, interateneo con il Politecnico di Torino, è nato per enfatizzare il legame tra cultura del progetto di design e sistema cibo, con uno sguardo a scenari di consumo, gestione, produzione e circolarità sistemica. Prevede un’esperienza a tutto campo arricchita dalla frequentazione di due ambiti accademici complementari: l’Università di Parma, con le proprie competenze di punta nel set­tore alimentare, e il Politecnico di Torino, che offre una solida esperienza del settore del design.

L’accesso è subordinato al superamento del test di ammissione on line “TOLC-I”. Al momento dell’iscrizione alla selezione è necessario allegare l’attestato del risultato TOLC-I.

Tutte le info di dettaglio nel bando, al link https://dia.unipr.it/bandi/bando-lammissione-al-corso-di-laurea-design-sostenibile-il-sistema-alimentare-aa-20242025