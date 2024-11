Università: i manager dell’agroalimentare di domani alla scoperta del Consorzio Agrario di Parma

La realtà polifunzionale del Consorzio Agrario di Parma sotto la lente degli studenti del corso “Food system” dell’Università di Parma che approfondisce il sistema alimentare in tutte le sue variabilità produttive e di trasformazione nell’ottica dell’innovazione tecnologica, sostenibilità e management : un’iniziativa innovativa nel panorama universitario italiano, in cui la cultura manageriale si integra con l’apporto tecnico-scientifico con l’obiettivo di formare figure manageriali qualificate, in grado di leggere e gestire con capacità e competenza le problematiche del settore agroalimentare.

Ed è proprio in questo contesto, in un comprensorio a fortissima vocazione agricola e agroalimentare, che è proseguita la fruttuosa collaborazione che da anni caratterizza e progressivamente si aggiorna tra il CAP e l’Ateneo locale.

Gli studenti, oltre a comprendere al meglio il ruolo del Consorzio agrario – grazie ad un excursus storico/economico presentato dal direttore generale del CAP Roberto Maddè che ha mostrato il forte radicamento della realtà consortile nella nostra città e in provincia – hanno potuto conoscere tutti i singoli comparti e filiere che vedono protagonista il Consorzio ed assistere anche alla marchiatura a fuoco del Parmigiano Reggiano all’interno dei Magazzini Generali che rappresentano il più grande e moderno locale di stagionatura e conservazione del Re dei formaggi.

Il presidente del CAP Giorgio Grenzi, soddisfatto, ha sottolineato come il Consorzio intenda “diventare sempre di più un punto di riferimento per le nuove generazioni che avessero voglia di avvicinarsi al mondo agricolo, un mondo altamente imprenditoriale che vogliamo promuovere come merita insieme a questi ragazzi che hanno nell’agroalimentare uno dei pilastri del loro percorso di studi”.