Università: pubblicate le graduatorie di ammissione ai corsi ad accesso cronologico

Sono state pubblicate oggi sul sito dell’Università di Parma (https://www.unipr.it/graduatorie-ordine-cronologico) e nell’area riservata di studentesse e studenti sul portale Esse3 le graduatorie di ammissione ai corsi ad accesso cronologico con valorizzazione del merito (Biologia, Biotecnologie, Chimica, Chimica e Tecnologia farmaceutiche, Costruzioni Infrastrutture e Territorio, Qualità e approvvigionamento di materie prime per l’agro-alimentare, Scienze dell’educazione e dei processi formativi, Scienze motorie, sport e salute, Scienze e Tecnologie alimentari, Scienze zootecniche e Tecnologie delle produzioni animali, Tecnologie e gestione dell’impresa casearia).

Le persone che risultano ammesse nella graduatoria di proprio interesse potranno effettuare le immatricolazioni al corso dalle 15 di oggi 29 luglio alle 12 del 2 agosto 2024.

Restano aperte le immatricolazioni 2024-2025 all’Università di Parma, come sempre on line, su tutti gli altri corsi.

Nel complesso per il 2024-25 i corsi sono 104, in tutti gli ambiti didattici e di ricerca:

49 corsi di laurea , di cui 4 a orientamento professionale – 3 anni

, di cui 4 a orientamento professionale – 3 anni 7 corsi di laurea magistrale a ciclo unico – 5 o 6 anni

– 5 o 6 anni 48 corsi di laurea magistrale – 2 anni

Per quanto riguarda le lauree triennali, per l’anno accademico 2024-25 ci sono due corsi nuovi: “Scienze e tecniche psicologiche per le sfide contemporanee” e “Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva” (corso di laurea delle professioni sanitarie).

Due le novità anche in ambito magistrale, entrambe in lingua inglese: “Functional and Sustainable Materials” e “Global Food Law: Sustainability Challenges and Innovation”.

Quattro i corsi “professionalizzanti”, a testimoniare l’attenzione dell’Ateneo nel diversificare la propria proposta con percorsi studiati anche in chiave direttamente occupazionale, in stretta sinergia con il sistema territoriale.

La procedura per effettuare l’immatricolazione è interamente online e dev’essere preceduta dalla registrazione al sistema informativo universitario: è bene effettuare la registrazione il prima possibile, per ottenere già le proprie credenziali individuali. Per accedere alla procedura di registrazione è sufficiente andare sul sito web di Ateneo alla pagina di registrazione e seguire le istruzioni.

Tutte le informazioni sulla nuova offerta formativa sono costantemente aggiornate sul sito web dell’Università e sul sito dedicato ai corsi di studio. Il Manifesto degli Studi a.a. 2024-2025 riporta le informazioni su corsi di studio, scadenze, modalità di immatricolazione, procedure, tasse e altre indicazioni amministrative per il prossimo anno accademico.

Per tutte le info è inoltre aperto il ParmaUniverCity Info Point, il punto di informazione e accoglienza dell’Ateneo nel sottopasso del Ponte romano, nella versione “Speciale matricole”.

Info:

www.unipr.it

URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 0521 904006 email urp@unipr.it,

ParmaUniverCity Info Point – Speciale matricole, tel 0521 904081 – 904082