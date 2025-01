Valentina Banci in “MedeAssolo S-concert” debutta al Teatro Due

Nei primi mesi del nuovo anno Fondazione Teatro Due dedica ai miti classici uno speciale focus, in cui ai testi antichi è data nuova voce attraverso la lettura e la sensibilità degli artisti contemporanei. La trasposizione in forma di monologo della tragedia classica Medea operata dall’attrice Valentina Banci in MedeAssolo S-concert, debutta a Teatro Due martedì 14 gennaio alle ore 20.30 con repliche fino al 7 febbraio (16, 17, 18, 22 e 25 gennaio e 5, 6 e 7 febbraio sempre alle ore 20.30).

Un soliloquio per voce e batteria che si intreccia con le musiche originali del maestro Arturo Annecchino partendo dal testo di Seneca, un viaggio introspettivo, un’esplorazione dei più reconditi meandri della psiche di Medea. A differenza della lettura che aveva dato Euripide di una Medea sconfitta e disperata per il tradimento dell’amato Giasone, che la abbandona per sposare Creusa, figlia di Creonte re di Corinto, la Medea di Seneca è travolta dalle fiamme dell’ira, è presa dal furor della vendetta in un crescendo di follia. Il tradimento che Medea ha subito non è solo quello d’amore, ma è molto più profondo, è quello di un ideale esistenziale, e nel testo di Seneca emerge la frattura psicologica che la porta alla follia. Facendosi abitare dai personaggi, di cui diventa quasi una vera e propria medium, Valentina Banci in MedeAssolo scende nel dramma di una donna e, uscendo dal cliché della maga vendicatrice, restituisce una Medea più moderna, più vicina alla nostra sensibilità.

Tutto è già accaduto, il più terribile degli atti commesso, ogni cosa perduta – racconta Valentina Banci. Medea, è una donna oltre il dolore, alla quale ho cercato di restituire quella umanissima disperazione che l’atto orribile dell’assassinio dei propri figli ci impedisce di considerare. E benché sia impossibile da perdonare, dando voce alle sue lacrime, ho sentito con chiarezza che ogni essere umano lasciato solo, lontano dalla sua cultura, esule in terra straniera, ripudiato, odiato e al quale sono strappati brutalmente i sogni più grandi, può perdersi e finire in un buio tale da non credere più neppure nell’amore più grande, quello di madre. Perché Medea è anche e soprattutto la tragedia dell’abbandono, dell’esclusione e dell’esilio. Ed è in questo senso che troviamo questo mito sempre pronto a parlarci profondamente e a ricordarci che in fondo, come ci dice Jaques Lacan, “Medea siamo noi”.

