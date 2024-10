Viaggi e spostamenti sostenibili: Up2Move Challenge registra l’evoluzione inter-aziendale sempre più green

Un cambio di paradigma, una evoluzione del comportamento sempre più rivolto a scelte di vita e pratiche di mobilità rispettose dell’ambiente negli spostamenti quotidiani: questo è ciò che è emerso dai dati raccolti in occasione dell’Up2Move Challenge, la prima sfida inter-aziendale di mobilità sostenibile ideata da UP2GO, green tech company impegnata nel supporto alle attività di mobility managment.

Una iniziativa ufficialmente registrata tra le azioni della European Mobility Week, rivolta direttamente alle aziende al fine di renderle protagoniste attive di un processo di sensibilizzazione indirizzato ai dipendenti, che passa attraverso la consapevolezza di quanto adottare pratiche virtuose di mobilità sia un passo quotidiano e importante verso un maggiore benessere collettivo.

Una evoluzione culturale incentrata sulle abitudini di spostamento casa/lavoro, che la challenge ha messo in evidenza elaborando i dati raccolti in fase di gara attraverso l’utilizzo dell’UP2GO.

UP2MOVE CHALLENGE: I DATI

Sono stati 184 gli iscritti, suddivisi in 34 squadre, per un totale di 16.739 chilometri percorsi in 941 viaggi sostenibili registrati nel periodo in esame.

Rilevazioni più che positive, specchio di una variazione di passo nel modo di intendere gli spostamenti di ogni giorno, tra cui spicca quella che maggiormente riflette un cambio di rotta significativo, ovvero la misurazione dell’impatto: il 38% delle occasioni di viaggio vede il passaggio a una modalità green. A questo quadro si aggiunge il quantitativo di CO2 risparmiata nel periodo in esame, che corrisponde a 5791 kg.

“L’iniziativa Up2Move Challenge è partita da una base fondante: il coinvolgimento attivo delle aziende per supportare la divulgazione delle practice di mobilità sostenibile tra i dipendenti delle stesse – spiega Maria Simona Barone, General Manager di UP2GO – Il risultato, positivo e significativo al tempo stesso per il suo valore intrinseco, è stato non solo l’adesione delle persone e la partecipazione attiva nella gara, ma anche i decisivi tassi di coinvolgimento sia in aziende in cui la mobilità sostenibile non era stata mai attivata, sia in aziende che hanno già politiche strutturate su questa materia”.

“Una occasione di engagement di tutta l’azienda, voglio essere un hub multi-modale incentivando l’abbonamento integrato sui vari mezzi su modello mas (mobility as a service). Con sfide come Up2Move challenge organizzata da Up2Go possiamo ingaggiare sempre di più non solo i dipendenti di aeroporto, ma anche tutte le aziende che gravitano intorno all’hub. – sottolinea Barbara Menotti, Mobility manager Aeroporto di Bologna, che ha vinto Up2move challenge – Stiamo valutando come questo tipo di approccio intermodale possa essere applicato anche ai passeggeri. Usare up2go ci permette di monitore e sensibilizzare ancora di più sul tema.”

Ecco quindi che diventa sempre più evidente quanto per raggiungere una mobilità sostenibile sia essenziale un cambiamento culturale e comportamentale, che deve necessariamente partire dalla consapevolezza dei benefici ambientali, economici e sociali derivanti dall’uso di mezzi di trasporto ecocompatibili. La riduzione dell’uso dell’auto privata a favore di modalità di ‘viaggio’ alternative, come il trasporto pubblico o la bicicletta, rappresenta un passo cruciale verso un futuro più verde e rispettoso dell’ambiente.