Viale Piacenza, tenta il furto in un ristorante: arrestato 39enne già condannato a 5 mesi di prigione

Questa notte, le volanti impegnate nel servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori hanno tratto in arresto un cittadino macedone in ordine ai seguenti fatti.

Alle ore 02.30, le volanti sono intervenute in un ristorante ubicato in zona viale Piacenza , per segnalazione di furto in atto. Il titolare del locale riferiva su utenza 113, di aver notato dalle telecamere di sicurezza, un uomo che si aggirava con fare furtivo all’interno del proprio locale in prossimità del registratore di cassa. Il titolare forniva inoltre le dettagliate descrizioni del malfattore.

Le volanti giunte immediatamente sul posto, individuavano e bloccavano in prossimità del locale un uomo, le cui caratteristiche coincidevano perfettamente con quelle fornite sull’utenza 113 dal titolare dello stesso. Sul posto giungeva contestualmente anche il proprietario del locale per effettuare un controllo al locale, dal quale si appurava l’uomo era riuscito ad introdursi all’interno del locale, dalla porta posta sul retro del locale senza arrecare danno alla stessa.

Il fermato privo di documenti di identità, non riuscendo a fornire alcuna giustificazione plausibile circa la sua presenza in loco, veniva accompagnato in Questura per essere compiutamente identificato.

L’uomo, giunto in Questura ammetteva le proprie responsabilità e dopo essere stato fotosegnalato dal personale della Polizia Scientifica veniva indentificato per un cittadino macedone 39enne. Dagli accertamenti effettuati in banca dati in uso alle forze di polizia, si appurava che lo stesso, oltre ad essere gravato da numerosi precedenti di polizia per furto e porto di oggetti atti ad offendere era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino per un cumulo pene per reati contro il patrimonio, dovendo scontare una pena di mesi 5 e 26 giorni di reclusione

Il Questura giungeva anche il proprietario del locale, che sporgeva regolare denuncia per il tentativo di furto subito.

Al termine delle incombenze di rito, al 39enne veniva tratto in arresto in esecuzione all’ordine di carcerazione e su diposizione dell’Autorità giudiziaria veniva tradotto in carcere di Via Burla. Lo stesso veniva altresì indagato per il tentativo di furto aggravato

Questura di Parma