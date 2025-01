Vignali (FI): “Fare chiarezza sugli investimenti per la stazione sciistica di Schia”

La Regione sostenga la stazione sciistica di Schia e faccia chiarezza sui finanziamenti per l’impianto parmense. A chiederlo è il capogruppo di Forza Italia, Pietro Vignali, che interroga la giunta per sapere perché Schia non è stata ammessa al contributo regionale previsto da un bando regionale e che, invece, ha coinvolto gli impianti sciistici delle stazioni di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forlì-Cesena.

“Schia rappresenta la principale stazione per gli sport invernali della provincia di Parma, purtroppo in grave sofferenza economica a causa delle difficoltà derivanti dalle recenti stagioni negative, accentuate dalla pandemia di Covid-19 e dalle scarse precipitazioni nevose.

L’Unione montana – continua Vignali – sta cercando di ridurre i costi di gestione della stazione sciistica, attraverso interventi che ne aumentino l’attrattività anche nella stagione estiva e ricercando nuovi investitori. Inoltre, offre diverse opportunità per gli appassionati di sport invernali, come sci alpino, snowboard, sci escursionistico e fuori pista”.

Sottolineato che nella scorsa legislatura l’Assemblea legislativa ha approvato una risoluzione per impegnare la Regione a sostenere la stazione sciistica di Schia, Vignali chiede “le ragioni per cui non è stata candidata tra i progetti all’interno di quanto previsto da una delibera regionale e come si intenda dar seguito all’impegno preso per finanziare la gestione della stazione sciistica”.

