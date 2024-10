Vignali (FI)sul commercio: “Non si gestiscono le politiche con i click day”

“Le risorse a favore del commercio devono essere assegnate in modo ponderato perché producano risultati, non senza criterio, con un click day.”

Pietro Vignali, candidato per il consiglio regionale nella lista di Forza Italia, interviene sul recente bando della Regione Emilia-Romagna che ha assegnato un milione di euro ai Comuni emiliani per realizzare studi di fattibilità per nuovi hub urbani e di prossimità.

“Se gli ‘hub urbani sono, per stessa definizione regionale, aree poste al centro delle città e dei comuni caratterizzate da una pluralità di funzioni e soggetti rispetto ai quali le attività commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi svolgono un ruolo centrale per accrescerne l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e garantire una integrazione e valorizzazione di tutte le risorse presenti nel territorio’ e gli ‘hub di prossimità sono aree in grado di accrescere la propria identità ed economia di prossimità attraverso le attività commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi’, i finanziamenti dovrebbero essere allocati prioritariamente dove queste potenzialità commerciali ci sono”.