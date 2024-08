Viola l’obbligo di firma per violenze a operatori sanitari e finisce in carcere

I Carabinieri di Parma Centro hanno tratto in arresto un 40enne colpito da Ordine di ripristino della Custodia Cautelare in Carcere emessa dal Tribunale Ordinario di Parma.

*******

Il GIP del Tribunale di Parma, lo scorso mese di luglio 2024, aveva sottoposto un 40enne alla misura cautelare non custodiale dell’obbligo di firma a seguito della commissione di alcuni atti di violenza commessi nei confronti di operatori sanitari.

L’uomo si sarebbe dovuto recare in giorni ed orari prestabiliti a firmare l’apposito registro presso i Carabinieri di Parma Centro, misura che è stata disattesa in più circostanze senza per altro fornire alcuna giustificazione.

I Carabinieri di Parma Centro, dopo le opportune verifiche, hanno comunicato le violazioni commesse all’Autorità Giudiziaria parmigiana che, dopo averle vagliate scrupolosamente ha ritenuto che per il 40enne la misura cautelare dell’obbligo di firma non fosse sufficiente a contenerlo disponendo la custodia in carcere.

I Carabinieri di Parma Centro, ricevuta l’ordinanza, hanno rintracciato il 40enne e dopo la notifica del provvedimento restrittivo, al termine delle formalità di rito lo hanno tradotto presso il carcere di Parma.

Comando Provinciale Carabinieri Parma