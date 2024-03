“Volontari senza barriere”: presentata in Anmic la terza edizione del progetto

Attività ricreative e di socializzazione in favore di anziani, qualità di vita delle persone con disabilità, protagonismo dei giovani, eventi culturali, pet therapy, assistenza e soccorso, donazione sangue, sostenibilità ambientale, solidarietà e dialogo interculturale, lotta alle mafie e attività motoria per bambine e bambini: sono solo alcune delle mission delle associazioni coinvolte nella nuova stagione di “Volontari senza barriere – Piccolo Spazio Solidarietà”, la serie di video promozionali che dà voce alle associazioni di volontariato di Parma e provincia, presentata questa mattina nella sede di Anmic Parma, l’ente nazionale di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità.

“Volontari senza barriere” è un format di Anmic Parma, realizzato in collaborazione con Csv Emilia e reso possibile grazie al sostegno di Conad Centro Nord: si tratta di un video di circa tre minuti in cui i volontari si raccontano tra mission, valori, servizi, attività e progetti. La particolarità del progetto sta nella possibilità per le associazioni coinvolte di vedere ospitato il proprio video, realizzato dal giornalista e videomaker Alberto Rugolotto, all’interno della ormai storica trasmissione di Anmic “Disabili senza Barriere”, in onda da 18 stagioni su 12TvParma: l’appuntamento è per ogni venerdì, dal 29 marzo, alle 18.50 sull’emittente parmigiana, per undici puntate consecutive. In ogni occasione, un’associazione diversa coinvolta: Centro Sociale Sorbolo, Amici del libro, Nontiscordardimé, Libera Parma, Croce Rossa Italiana – Comitato di Sorbolo, Avis Sorbolo, Anspi Sorbolo, Kwa Dunìa, Ragliando s’impara, Parma Sostenibile, Bobcats.

Con queste, sono già 33 le associazioni che hanno aderito al progetto, apprezzato per la sua capacità di comunicare a più livelli: dopo la messa in onda su 12 TvParma, infatti, i video saranno a completa disposizione delle singole associazioni, che potranno utilizzarlo in ogni modo e liberamente: sui social, nei propri siti internet istituzionali, durante le presentazioni pubbliche o per approfondire contatti, reti e legami. Inoltre, i video degli enti di volontariato saranno diffusi, a rotazione, sui monitor dei 31 punti vendita Conad di Parma e provincia.

Durante la presentazione della terza edizione del progetto, oltre ai rappresentanti delle associazioni protagoniste, sono intervenuti Walter Antonini, presidente di Anmic Parma, Arnaldo Conforti, direttore di Csv Emilia, Rosanna Cattini, vicepresidente di Conad Centro Nord, Daria Jacopozzi, assessora alla Partecipazione e all’Associazionismo del Comune di Parma, e Nicola Cesari, sindaco di Sorbolo-Mezzani (le riprese sono state effettuate all’interno del Conad Superstore di Sorbolo recentemente inaugurato in virtù dell’adesione di diverse associazioni del territorio).

Walter Antonini: “Ci ha colpito molto la partecipazione delle associazioni, che hanno colto lo spirito dell’iniziativa e hanno dimostrato l’esigenza di comunicare e fare rete. Di questo progetto ci piace molto la possibilità di lavorare insieme e di aiutarci a vicenda, con Csv Emilia, che come sempre è una magnifico aggregatore di persone ed esperienze, e Conad Centro Nord, che ancora una volta ha creduto nel progetto”.

Arnaldo Conforti: “Con ‘Volontari senza barriere’, siamo di fronte a un’ulteriore esperienza che nasce dalla volontà condivisa di una pluralità di soggetti, fra terzo settore, istituzioni e realtà del mondo imprenditoriale. Fare rete è un metodo vincente, ormai sempre più consolidato nel nostro territorio. Siamo grati ad Anmic per essersene fatta promotrice, ancora una volta.”

Rosanna Cattini: “Siamo davvero orgogliosi di rinnovare il sostegno a un progetto che mira a promuovere il prezioso lavoro che, ogni giorno, i volontari svolgono per la nostra comunità. Queste persone impegnate quotidianamente sui territori sono protagoniste di un messaggio che non guarda all’oggi, ma al domani, per una comunità che deve essere sempre più coesa e meno giudicante”

Daria Jacopozzi: “Il Comune è per definizione l’ente che deve dare voce ai cittadini e questo progetto fa proprio questo: dà voce ai volontari di tante associazioni, ai loro volti ricchi e gioiosi, per un effetto che speriamo di emulazione, così da avvicinare più persone possibili al mondo del volontario di Parma, che è stimato e apprezzato anche al di fuori dei nostri confini.

Nicola Cesari: “Impressiona vedere quante e quanto importanti sono le mission delle associazioni coinvolte: per questo si può dire soltanto grazie a queste stupende associazioni di volontariato, che danno un valore enorme alla nostra comunità. I volontari sono una grande e irrinunciabile risorsa per i nostri territori”.