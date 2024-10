Wine & Food Academy e Trattoria Gatto Gambarone: insieme per una nuova stagione di sapori e cultura enogastronomica

La Wine & Food Academy dà il via alla nuova stagione dedicata al buon cibo e al buon vino mercoledì 30 ottobre alle ore 20:00, presso la Trattoria Gatto Gambarone, situata in via Gambarone 17 a Noceto (PR).

La serata sarà guidata da Fr. Michele Badino del Monastero di Bose, un architetto che conduce vita monastica e, insieme alla sua comunità, produce diversi alimenti, tra cui due tipologie di vino e un Vermouth. Durante la cena, Fr. Michele approfondirà il ruolo del vino nei monasteri e il contributo di queste istituzioni religiose nello sviluppo della viticoltura e nella cultura del vino. I vini e i prodotti del monastero si abbineranno al menu preparato dal team della Trattoria Gatto Gambarone realizzato con alcuni prodotti De.C.O del Comune di Noceto.

I monasteri sono luoghi di pace, in cui i monaci si dedicano alla ricerca dell’essenziale attraverso la preghiera, il lavoro e l’accoglienza di ospiti e pellegrini. Sin dai primi secoli dopo Cristo, molte persone si sono riunite in comunità, coltivando la terra e curando le piante per ottenere alimenti e medicamenti. Le colture primarie includevano frumento, ulivo e vite, con particolare attenzione alla selezione delle varietà più adatte per la produzione di vino, specialmente quello per la celebrazione eucaristica. Questi luoghi sono diventati punti di riferimento per i villaggi di ieri, che hanno dato origine alle città di oggi.

Il menu della serata, a cura degli chef Urbano e Massimiliano:

Aperitivo di benvenuto: Vermouth (ricetta della Comunità Monastica di Bose)

Antipasto: Cotechino in crosta con Zabaione

Primo Piatto: Tagliatella alla pasta di salame

Secondo Piatto: Stracotto di Asinina con purè (De.C.O)

Dolci: Budino al cacao amaro, Torta alle noci (ricetta della Comunità Monastica di Bose)

Vini: Grechetto DOP Assisi Bio – Masseo, Grechetto DOP Bio – Rubeum, Rosso Umbria IGT Bio, Vermouth e Passito da Assisi Grechetto DOP Bio

L’evento si svolgerà presso: Trattoria Gatto Gambarone, ore 20:00

Prenotazioni: info@wineandfoodacademy.it

L’Accademia del buon vino e del buon cibo, fondata a Parma nel 2016, è un’officina di “sapori e saperi”. Da marzo 2024, con il riconoscimento di APS, riprende le sue attività con slancio, promuovendo incontri con esperti e professionisti del settore.

Nella stagione autunno-inverno 2024/2025 (programma disponibile su www.wineandfoodacademy.it), gli eventi esploreranno temi affascinanti e coinvolgenti del mondo del cibo e del vino. Proponiamo incontri enogastronomici di spessore per approfondire questi temi, coinvolgendo produttori, viticoltori, scrittori, giornalisti, amministratori e artigiani del gusto, tutti riuniti a Parma, cuore pulsante dell’Emilia e città creativa UNESCO per la gastronomia.