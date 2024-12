† 5 anni di TeoDaily. A Natale 2024 debutterà nei luoghi della fragilità delle residenze per anziani (di Andrea Marsiletti)

TeoDaily, la rubrica di ParmaDaily che si occupa di religione e spiritualità, compie cinque anni.

E’ lo spazio di ParmaDaily che più sento mio, in cui oggi più mi riconosco.

TeoDaily è un dono che mi è stato fatto. Definirlo una grazia di Dio mi parrebbe un peccato di presunzione che potrei pagare caro, mi si potrebbe ritorcere contro alla fine dei tempi, al momento del giudizio universale, l’unica cosa meritoria che avrò fatto in vita mia.

E’ un dono che mi hanno fatto le monache di clausura clarisse eremite di Fara in Sabina che nel 2019 mi accolsero per qualche giorno nel loro monastero.

In risposta a un mio primo articolo sull’esperienza in monastero, pubblicarono un post su Facebook in cui scrissero parole che mi colpirono quali “a testimonianza di come nulla avvenga per caso: è la profondità con la quale si affronta l’incontro con l’altro a fare sempre la differenza, a lasciare il segno“.

“Nulla avviene per caso”, mi hanno chiamato. I “segni”, poi, che per l’evangelista Giovanni sono i “miracoli”.

Perchè non fare per una volta nella vita qualcosa di positivo per tutti, per credenti e non credenti, e scrivere di religione, di esperienze in luoghi sacri, di cristianesimo primitivo, di Maria Maddalena. Per provare ad accendere se non la fede, almeno l’interesse o la curiosità, se non spirituale almeno culturale.

Ho quindi iniziato a studiare e scrivere. Da quel post delle monache non sono riuscito a interessarmi più a nulla che non fosse un argomento religioso. Non ricordo di aver letto volontariamente nulla di altro in cinque anni.

Un coinvolgimento spontaneo, sincero financo ingenuo, il mio, che credo sia apprezzato dai lettori se oggi i contenuti di TeoDaily sono di gran lunga i più letti di ParmaDaily (insieme alla “Top 50, la classifica delle 50 persone più influenti di Parma“), con una media di 25.000 letture ad articolo, in costante crescita grazie all’indicizzazione di Google che sta premiando in modo miracoloso la rubrica. Se si ricerca, ad esempio, una parola fondamentale della teologia cattolica quale “parusia“, il mio “articolo “La seconda venuta di Gesù sulla terra: la parusia dimenticata” appare nella prima pagina dei risultati come 6° voce dopo le definizioni di Wikipedia, Treccani, catechismo ufficiale del sito del Vaticano, Cathopedia. Il mio è il primo articolo sulla Parusia in assoluto. E ciò vale anche per altre parole chiave.



Questi numeri importanti attribuiscono a me, uno che fino a ieri si è occupato di Corea del Nord, Pizzarotti, Vignali e guerrismo, una responsabilità. Non posso scrivere sciocchezze, fare il fenomeno, il santo o l’eretico, perchè qualcuno mi leggerà e in un qualche modo, anche minimo, da me si farà influenzare quantomeno nella conoscenza dell’argomento.

In tempi di crollo della partecipazione alla messa senza precedenti nella storia (l’Istat attesta che nel 2023 solo il 15% ha partecipato a una funzione religiosa in un anno, percentuale che si è dimezzata in vent’anni), ParmaDaily è la “fonte” religiosa numericamente più diffusa della provincia di Parma. Se ci pensiamo, è una condizione senza senso, assurda e terribile, che la dice lunga sulla crisi spirituale dell’epoca che stiamo vivendo.

Nelle prossime settimane per la prima volta TeoDaily uscirà dal web e entrerà fisicamente in luoghi della fragilità come le residenze per anziani.

In vista del Natale racconterò agli ospiti e famigliari delle strutture di Alberi, Fontanellato e Soragna il mio pellegrinaggio in Terra Santa mostrando le foto di Betlemme, del lago di Tiberiade, quelle scattate abusivamente all’interno del Santo Sepolcro, dei luoghi della resurrezione e fornendo brevi spiegazioni.

Per un’ora accompagnerò gli anziani sulle orme del Gesù storico e del figlio di Dio. Che bello!

Nel 2025 continuerò il mio tour nella RSA che vorranno chiamarmi.

Non vorrei fare il conferenziere in nessun altro posto che quello.

Andrea Marsiletti