Nasce l’Ufficio Casa Acer-Comune di Parma

Due uffici distinti afferenti al “mondo casa” posizionati uno accanto all’altro per dare, da una parte, risposte rapide e dirette agli inquilini delle case popolari, dall’altra, maggiori servizi ai privati nell’amministrazione dei loro condomini. Si tratta degli spazi polifunzionali inaugurati all’incrocio tra strada Garibaldi e viale Vittorio Bottego, locali ospitanti l’Ufficio Casa, una realtà che per la prima volta vede riuniti nello stesso luogo Acer e Comune di Parma, e l’Ufficio Amministrazione di Condomini, un’attività rivolta direttamente al mercato dei privati.

“Sono spazi pensati – commenta il sindaco Federico Pizzarotti – per rispondere più velocemente e con più efficacia alle domande e ai bisogni del cittadino: offrire un servizio in più ed eliminare procedure burocratiche e ritardi è sempre una buona notizia. Dobbiamo continuare su questa strada attraverso un sempre più capillare rapporto diretto col cittadino, pensato per risolvere le problematiche di chi chiede alla pubblica amministrazione più vicinanza e attenzione”.

“La volontà – dice l’assessora al Welfare Laura Rossi – è quella di agevolare il più possibile le richieste e le esigenze dei cittadini, snellendo gli iter procedurali e di conseguenza le loro tempistiche. Collocando nello stesso luogo gli uffici di Acer, Comune di Parma e quello dell’Amministrazione di Condomini siamo convinti di poter ottimizzare i servizi per tutti gli utenti e di agevolare il lavoro di tutti gli operatori”.

Gli sportelli dell’Ufficio Casa, accessibili da viale Bottego, sono stati pensati da Acer e dal Comune per permettere alle persone assegnatarie degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale di interloquire in modo diretto con entrambi gli enti, così da agevolare la filiera di tutte quelle procedure articolate che richiedono la doppia competenza, sia di Acer che del Comune; nell’Ufficio Casa sarà quindi presente sia personale dell’Azienda Casa Emilia-Romagna che dell’Assessorato comunale alle Politiche Sociali.

“In questo modo potremo snellire tutte le procedure, evitare colli di bottiglia o ritardi che potessero formarsi nel momento in cui una pratica deve essere trasferita da noi al Comune, per poi tornare di nuovo a noi – spiega il Presidente di Acer Parma, Bruno Mambriani – In questi locali saranno sempre disponibili nostri dipendenti e dipendenti del Comune, e inoltre ci sarà un ufficio che vedrà l’assidua presenza di un nostro Amministratore, per dare un segnale forte dell’importanza che l’Azienda attribuisce a questa attività”.

L’altra parte di questi spazi completamente rinnovati, con ingresso su strada Garibaldi al civico numero 46, ospita l’Ufficio Amministrazione Condomini. “L’Azienda offre le competenze tecniche e la conoscenza del territorio acquisite negli anni, elaborando piani di gestione efficienti e trasparenti, ideati in modo da valorizzare pienamente gli immobili – prosegue Mambriani – La nuova sede è stata pensata per posizionarsi direttamente nel cuore della città e consentire così l’ampliamento di un settore del lavoro che svolgiamo in costante crescita; inoltre il nuovo ufficio ha un’ampia sala dove svolgere le riunioni condominiali ed è di facile accesso con i mezzi pubblici”. Ad oggi l’Ufficio Amministrazione Condomini, un’attività già in essere da diverso tempo con la quale Acer si rivolge direttamente al mercato dei privati, conta la gestione di oltre 70 condomini.