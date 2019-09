Al lavoro in bicicletta: ne guadagna la salute e l’ambiente

FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) nell’ambito della settimana europea della mobilità sostenibile 2019, proporrà a Parma, per il sesto anno una giornata dedicata al BIKE TO WORK. Un’iniziativa per promuovere l’uso della bicicletta per andare al lavoro.

Dipendenti di aziende, commercianti, amministratori pubblici e studenti, sono invitati a provare questa esperienza che può diventare una salutare abitudine quotidiana. A Parma, città della bici, già tanti cittadini hanno capito che è meglio spostarsi in bici, lasciando a casa l’auto. Si migliora la propria salute, si contribuisce alla qualità dell’aria e si risparmia. Entro i 5 km la bici è di gran lunga il mezzo più veloce per arrivare a destinazione (e non c’è bisogno di cercare o pagare il parcheggio).

Durante questa giornata si terranno le premiazioni dei dipendenti che seguono questa regola quotidianamente da FIAB-Parma Bicinsieme presso il Comune (Sede DUC), Università (sede centrale), AUSL (sede amministrazione), PROGES (sede via Colorno), Azienda Ospedaliera (Via Gramsci), Credite Agricole Green Life (Via Spezia).

Un giorno per sostenere la fisica fisica e per una città con meno inquinanti e meno traffico. Una giornata per sostenere una buona pratica che facilmente può diventare un’abitudine consolidata. Le nostre città hanno bisogno di mobilità intelligente, pulita e condivisa: rendiamola

possibile, semplicemente, usando la bicicletta in una città particolarmente adatta e particolarmente affezionata alle due ruote.