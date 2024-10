Presentata la terza maglia del Parma ispirata alla storia musicale di Parma

Nella splendida cornice del Ridotto del Teatro Regio di Parma, opera risalente al XIX secolo e considerato uno tra i più importanti in Italia e nel mondo, Parma Calcio e PUMA hanno presentato questo pomeriggio il nuovo Third Kit gialloblu, ispirato alla cultura e tradizione musicale parmigiana, che sarà indossato dalla Prima Squadra Maschile, Femminile e da tutte le squadre del Settore Giovanile del Club nella stagione sportiva 2024/25.

Nell’anno in cui il Parma Calcio celebra con orgoglio il centenario della casa della famiglia gialloblu, lo stadio “Ennio Tardini”, un luogo diventato simbolo di passione, orgoglio e tradizioni sportive, la Terza maglia del Club è stata ispirata alla cultura musicale di Parma, dove l’eccellenza di grandi maestri e le straordinarie capacità di migliaia di professionisti del mondo operistico hanno reso grande l’eredità musicale della città.

La texture gialla e blu richiama infatti uno spartito musicale, creativamente ispirato all’Aida di Verdi, che da sempre accompagna l’ingresso in campo della Prima Squadra Maschile del Parma Calcio. Anche in questo caso, come sulle precedenti maglie presentate, sul colletto, si nota il logo celebrativo Tardini 100.

‘Un altro importante tassello per celebrare le eccellenze del nostro territorio nasce dalla creatività del team design di PUMA e del Parma Calcio con la terza maglia del club; un omaggio alla grande tradizione musicale della città di Parma, presentata durante il Festival Verdi e in un posto magnifico come il Teatro Regio in cui si sono esibiti i più grandi artisti di sempre. Un insieme di simboli e valori che siamo orgogliosi di portare con noi in questa stagione” ha sottolineato Luca Martines, Managing Director Corporate di Parma Calcio.

La Terza maglia del Club è la rappresentazione estetica di un accordo più ampio e significativo tra Parma Calcio e il Teatro Regio di Parma, unico nella sua Storia per entrambe le realtà. Unicità che è rappresentata proprio dall’essenza della partnership, che si presenta come una sinergica cooperazione nel segno di un desiderio comune: la crescita, lo sviluppo, la promozione e il sostegno della nostra città e delle sue eccellenze, veicolata attraverso uno scambio interculturale e sociale fra mondi apparentemente diversi, che mettono al centro le persone e le loro emozioni. Un modo per esaltare le eccellenze di Parma e del territorio, attraverso il calcio e la musica che si mescolano insieme, uniti dai valori della creatività e dall’amore per una città dal grande ‘allure’ internazionale, musicale e sportivo, in una contaminazione fra due mondi che permette di raccogliere un’emozione ancora più autentica e assoluta.

Il Teatro Regio, nella cui Sala del Ridotto la Terza maglia gialloblu oggi ha preso luce, è luogo ed emblema della grande tradizione operistica italiana. Il nuovo Third Kit rappresenta un omaggio alla storia e all’iconicità del famoso “Giallo Parma”, tradizionalmente il colore della città che l’architetto francese Petitot rese il colore “ufficiale” durante l’opera di restauro della seconda metà del XVIII secolo.

Il Third Kit del Parma Calcio è disponibile, a partire da oggi, online al sito https://shop.parmacalcio1913.com/it/