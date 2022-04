A Medesano e Fornovo una postazione mobile della Polizia Locale

Una postazione operativa mobile per i Comuni di Medesano e Fornovo di Taro, un vero e proprio ufficio “itinerante” per la raccolta di denunce e segnalazioni dei cittadini nonché una presenza tangibile sul territorio.

È il nuovo servizio di prossimità della Polizia Locale, che presidierà, a rotazione, le località dei due Comuni, un “ufficio con le ruote” che stazionerà in alcune frazioni importanti al servizio delle comunità. Il mezzo avrà all’interno una scrivania dove gli Agenti della Polizia Locale raccoglieranno le segnalazioni su problematiche di varia natura in un’ottica di dialogo con la cittadinanza.

L’unità mobile impiegata dalla Polizia Locale Bassa Val Taro è dotata di radio, pc portatile, stampante e tablet, tutto collegato con la centrale operativa.

Nel mese di aprile l’Ufficio Mobile della Polizia Locale Bassa Val Taro sarà presente mercoledì 6, dalle ore 16:00 alle ore 17:30, in località Felegara – parcheggio Via Cisa, mercoledì 13, dalle ore 16:00 alle ore 17:30, in località Riccò, SS 62 – parcheggio Conad e mercoledì 20, dalle ore 16:00 alle ore 17:30, in località Ramiola, Via Solferino – parcheggio Ramiola

Il Sindaco di Medesano Michele Giovanelli – spiega che il «tema della sicurezza è molto sentito dagli abitanti e questa iniziativa concorre a creare quel clima di fiducia che può garantire importanti passi in avanti. L’obiettivo è di garantire una forte e costante presenza degli operatori nelle zone di maggiore affluenza e di interesse della collettività».

«Sono estremamente soddisfatta per questo nuovo servizio di prossimità al cittadino – spiega il Sindaco di Fornovo di Taro Michela Zanetti – è importante il presidio mobile al servizio delle nostre comunità che possa funzionare non soltanto dal punto di vista repressivo, ma soprattutto dissuasivo e di contatto con il cittadino».

«Il tema della sicurezza è ai primi posti nel nostro programma – afferma l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Medesano Riccardo Ghidini – e proprio per questo stiamo dotando di mezzi tecnologicamente all’avanguardia gli agenti del nostro Servizio Intercomunale di Polizia Locale».