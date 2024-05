Nelle Valli di Parma si pedala di gusto: l’11 e 12 Maggio c’è Gravel Gourmet

Il piacere della bici, da vivere a 360°. È questo lo spirito ispiratore di Gravel Gourmet, l’evento che unisce il cicloturismo e la passione per le due ruote con l’esperienza gastronomica delle Valli di Parma, e che sabato 11 e domenica 12 maggio si prepara a vivere un’altra grande festa.

Le Valli di Parma, nei comuni di Collecchio, Sala Baganza, Felino e Traversetolo, sono pronte ad accogliere oltre 200 persone per l’edizione 2024, che segna il ritorno dopo un anno di stop a causa delle condizioni metereologiche. La tavola apparecchiata dagli organizzatori dell’A.S.D. Happy Trail MTB in collaborazione con l’Unione Pedemontana Parmense è quella delle grandi occasioni, con cinque percorsi da scegliere tra sabato e domenica e tante merende per gustare il meglio della Food Valley emiliana.

Un piacere per i palati che prenderà il via sabato mattina con le operazioni di accredito in Piazza della Repubblica a Collecchio dalle 8:30 alle 10:30. Alle 11 la partenza dei due percorsi proposti nella giornata inaugurale: il corto (34 Km e 430 metri di dislivello) per scaldare le gambe e il lungo (55 Km e 820 metri di dislivello) per chi vuole faticare fin da subito. Per chi vuole pedalare in famiglia, invece, l’esperienza sul percorso Family accompagnato partirà alle 14:30. La mattinata sarà allietata dallo spettacolo di bici acrobatiche e lo show di freestyle di IDL Tour.

Dopo lo sforzo della pedalata tra i Boschi di Carrega e il Parco Fluviale del Taro e i piaceri del palato con le merende al Museo del Salame e al Monte delle Vigne, la giornata si chiuderà in bellezza, con lo stand gastronomico gourmet, aperto dalle 14, musica e lo spettacolo di cabaret “Che Stòrja” del gruppo “Io Parlo Parmigiano” a partire dalle 18.

Se il sabato è un gustoso antipasto, il piatto principale della domenica non sarà certo meno. Cambio lo scenario della partenza e dell’arrivo, con la Rocca Sanvitale a Sala Baganza ad ospitare le operazioni di accredito a partire dalle 7. Tre i percorsi tra cui scegliere: Gravel Grinder (99 km e 1640 metri di dislivello) con partenza alle 8:00, percorso medio (67 Km e 1150 metri di dislivello) con partenza alle 9 e il percorso corto (36 km e 510 metri di dislivello) con partenza alle 9:30.

Le Valli di Parma offriranno nuovamente il meglio dei loro paesaggi tra i Boschi di Carrega, il passaggio per il Torrente Parma, per i borghi di Sivizzano e le colline di Traversetolo, con lo scenografico passaggio ai piedi del Castello di Torrechiara e per Felino. Anche domenica le famiglie potranno godersi Gravel Gourmet su un percorso Family (partenza alle ore 11:30), mentre alle 13:00 ci sarà l’apertura dello stand gastronomico finale con la festa al via dalle 14:30 sulle note della Band Tropical Swingers accompagnate dai ballerini di MoveT.

Nel corso di tutto il weekend, grandi protagonisti saranno i prodotti tipici della Food Valley italiana, grazie alle merende dislocate lungo i percorsi. Dal pane e focaccia con il salame di Felino, al Prosciutto di Parma, il Parmigiano Reggiano, i cappelletti estivi ripieni di stracotto e conditi con pesto e pomodorini confit fino alla classica torta di patate. Non mancherà poi qualche buon bicchiere di Lambrusco e la Malvasia, magari accompagnato dalla torta fritta.

CRESCE LA SQUADRA DI GRAVEL GOURMET

L’edizione 2024 di Gravel Gourmet ha segnato anche l’ingresso di nuovi partner a fianco del progetto: già nel 2023 è entrata a far parte della famiglia di Gravel Gourmet Bergamont, marchio di bici del gruppo Scott Italia, che offre una vasta gamma di prodotti dall’urban, al gravel fino al trekking.

Alla squadra si è aggiunta nelle ultime settimane anche Givi Bike, brand italiano leader nella produzione e vendita di borse per la bici, offrendo soluzioni per vivere al meglio eventi come Gravel Gourmet e avventure in bikepacking e My Bike Meliconi con la loro gamma di supporti e accessori bici.