Acquista pneumatici su Internet ma non arrivano, truffa a Sissa Trecasali

Conclusa dai Carabinieri di Sissa Trecasali un’articolata indagine a seguito della quale un 48enne è stato denunciato alla Procura di Parma per truffa.

Ad imbattersi nell’episodio è stato un 53enne che, attirato dalla vendita di pneumatici usati pubblicata su di una famosa piattaforma on line, offerti ad un prezzo vantaggioso, dopo qualche tentennamento si è fatto convincere, dallo pseudo venditore, ad effettuare un bonifico di 150 Euro per bloccare l’affare.

L’acquirente, dopo 15 giorni e vari tentativi di mettersi in contatto con il venditore, senza ricevere risposte, si è dovuto rassegnare all’evidenza e si è recato dai Carabinieri per sporgere denuncia.

I militari hanno immediatamente dato inizio alle indagini e, attraverso la minuziosa analisi della documentazione acquisita, hanno individuato quello che, al momento, è stato ritenuto il presunto autore del reato.

Al termine dei riscontri il 48enne, gravato da segnalazioni di polizia per reati compiuti con lo stesso modus operandi, sulla base degli elementi raccolti e fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato denunciato perché ritenuto responsabile del reato di truffa.

Si coglie l’occasione per avvertire gli internauti che sempre più spesso vengono proposte offerte commerciali, all’apparenza convenienti, spesso e volentieri impossibili. Sicuramente utile la consultazione delle raccomandazioni riportate nella pagina dedicata alla problematica raggiungibile dal link https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/Cose-di-tutti-i-giorni/contro-le-truffe, costantemente aggiornato, in cui vengono indicate le tecniche più frequentemente utilizzate per evitare di cadere in raggiri.

I presidi dell’Arma dei Carabinieri, presenti capillarmente sul territorio, anche attraverso specifici incontri, organizzati in sinergia con le Amministrazioni locali e associazioni varie, finalizzati a sensibilizzare e tutelare le fasce deboli, sono a disposizione di chiunque abbia necessità di chiedere consigli, informazioni ed altro non solo sulla tematica legata alle truffe on line.