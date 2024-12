Affidi e affiancamenti: la Pedemontana ha festeggiato le sue “Famiglie accoglienti”

Le tradizioni, quelle belle, vanno rispettate. Ed è così che nel pomeriggio di martedì 10 dicembre al Circolo Arci “La Fontana” di Bannone (Traversetolo) si è svolta l’immancabile “Festa per le Famiglie accoglienti” che vivono nei cinque Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo).

Un prezioso patrimonio per tutta la comunità, fatto di famiglie che aiutano altre famiglie partecipando ai progetti di affiancamento, oppure che accolgono bimbi e bimbe in affido, sapendo benissimo che sarà per un periodo limitato, perché l’obiettivo, una volta superato il momento di difficoltà, rimane quello di farli tornare con i loro genitori.

Gesti d’amore incondizionato tutt’altro che scontati, talvolta difficili, che il Centro per le Famiglie distretto Sud Est ha voluto ringraziare con un momento per ritrovarsi, conoscersi e riconoscersi. Gesti che oggi vedono impegnate 25 famiglie rispetto alle tre del 2008, quando i Comuni dell’Unione fondarono Pedemontana Sociale, l’azienda territoriale creata appositamente per gestire i servizi alla persona che esattamente cinque anni fa ha dato vita al CpF distrettuale.

Il pomeriggio di festa è stato pensato per gli adulti, con un apericena e la proiezione del video realizzato in occasione del convegno organizzato a fine novembre per i cinque anni del Centro, ma anche per i più piccoli, con giochi da tavolo guidati dai “ParmaGamers”, il gruppo di amici che si ritrovano a divertirsi “offline” ogni venerdì negli spazi di Casa I Prati (Collecchio), aprendo le porte a chiunque voglia partecipare, senza limiti di età.

A ringraziare le “Famiglie accoglienti” sono intervenuti gli assessori al Welfare Debora Conciatori (Felino), Francesca Tonelli (Montechiarugolo) e Giuliana Saccani (Sala Baganza), oltre ai responsabili dell’Area Minori e Famiglie di Pedemontana Sociale, Federico Manfredi, del CpF, Sabrina Fornari, all’assistente sociale Nicole Zizza e alla psicologa Elisa Eccher.

«In queste occasioni, così come durante il convegno organizzato per ricordare i primi cinque anni del Centro per le Famiglie – ha detto Saccani parlando a nome delle colleghe al welfare dell’Unione –, si sente qual è l’amore con cui svolgete questo servizio alla comunità. Servizio che non sarebbe possibile se non ci fossero persone come voi che ci mettono l’anima. Occorre credere nel futuro e avere fiducia nella vita e non essere soli. La solitudine di fronte alle difficoltà può degenerare in situazioni di disagio, per questo, quello che fate è importante, anche in un’ottica di prevenzione».

«La parte più importante di questo servizio siete voi – ha sottolineato Manfredi –, perché siete voi che fate stare bene le persone. Siete voi che fate la differenza. Noi possiamo organizzare un servizio, cercare di fare le cose bene, in modo efficiente, utilizzando al meglio le risorse, ma il calore che voi potete dare ha un valore inestimabile. La vostra presenza, la vostra rete, i vostri legami reciproci, e quindi con le persone alle quali siete vicini – ha concluso il responsabile dell’Area Minori e Famiglie –, sono veramente indispensabili».

Chapeau quindi alle famiglie accoglienti, famiglie indispensabili per una comunità che «sa fare rete», come ha ribadito Fornari, «questi momenti, ai quali teniamo tantissimo, sono importanti per incontrarsi e fare il punto della situazione. Insieme».