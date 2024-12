Al via gli Open Days del Comune di Parma: tutti i numeri della città raccontati in una mostra dedicata

Hanno preso il via il 7 dicembre gli Open Days del Comune di Parma.

Sotto i Portici del Grano il Sindaco Michele Guerra e il Direttore Generale Pasquale Criscuolo hanno inaugurato la mostra composta da sei isole, ognuna di esse dedicata a temi specifici: Istituzione; Risorse; Patrimonio e Cura del Territorio; Servizi alla Comunità; Sviluppo del Territorio; Promozione della città.

Ognuno di questi macro temi è raccontato attraverso tre pannelli, con dati e spiegazione dei principali progetti strategici, e video, che raccontano le numeriche del lavoro svolto quotidianamente dal Comune. I temi sono così suddivisi:

o Risorse: i dipendenti del Comune, la gestione finanziaria, i progetti europei e internazionali, le attività di reingegnerizzazione dei processi

o Istituzione: la Giunta e il Consiglio Comunale, l’organizzazione in settori, la presentazione della città, le partecipate.

o Patrimonio e Cura del Territorio: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e i cantieri, la manutenzione degli impianti e la gestione del verde pubblico.

o Servizi alla Comunità: i servizi per i cittadini, il Patto Sociale, Fa’ la Casa Giusta e i progetti per la cittadinanza attiva come Parma Partecipa

o Sviluppo del Territorio: Il Piano Urbanistico Generale (PUG), Parma Climate Neutral, la gestione dei rifiuti, il supporto al commercio e all’economia locale.

o Promozione della Città: il marketing del territorio, la programmazione turistica e culturale, Capitale Europea dei Giovani.

La mostra rimarrà a disposizione della cittadinanza fino a domenica 15 dicembre, dalle 10 alle 18.