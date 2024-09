Alessia Biagi sceglie Cesari

Alessia Biagi, consigliera comunale eletta nella lista di maggioranza, scegli Nicola Cesari come candidato per la presidenza della Provincia.

Lo scrive in una nota Borgotaro in Comune, il movimento civico che l’ha sostenuta all’interno della lista che ha vinto le elezioni con il sindaco Marco Moglia: “Nei giorni scorsi sono state presentate le liste per le Elezioni Provinciali e, come movimento civico, Borgotaro in Comune ha deciso si sostenere il sindaco di Sorbolo Mezzani, Nicola Cesari, e la nostra consigliera Alessia Biagi si è resa disponibile ad entrare nella lista civica a sostegno della sua candidatura alla Presidenza.

Lo abbiamo fatto perché riteniamo indispensabile dare una rappresentanza alla Montagna, che sia libera dalle quelle logiche di partito che troppo spesso hanno sacrificato il nostro territorio sull’altare della riduzione dei costi e dei servizi.

Lo abbiamo fatto perché riteniamo indispensabile avere un Ente provinciale più attento ai problemi e ai bisogni dell’Appennino, e Nicola Cesari ha sempre dimostrato grande interesse e attaccamento al nostro territorio, oltre che vicinanza alle istanze portate avanti da Borgotaro in Comune.

Dunque, oggi siamo in grado di proporre ai Sindaci e Consiglieri comunali della Valtaro e della Valceno la possibilità di votare una cittadina, una madre della Montagna, che si è messa in gioco esclusivamente per l’amore verso il suo territorio e la sua comunità.”