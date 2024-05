Ampollini (“Medesano che Cambia”): “Potenzieremo la Polizia Locale per un paese più sicuro”

“Oggi Medesano non è più un paese sicuro: episodi di microcriminalità, zone di degrado, mancanza di senso civico e una viabilità problematica sono solo alcune delle situazioni critiche con cui la cittadinanza fa i conti quotidianamente”.

Problematiche a cui Paolo Ampollini e la lista “Medesano che Cambia” vogliono dare una risposta concreta, che guardi ad uno sviluppo del paese ed a un miglioramento della sicurezza, declinato sotto diversi aspetti. “Potenzieremo – spiega Ampollini – l’organico della Polizia Locale, non per fare cassa nelle tasche dei medesanesi ma per avere una presenza costante sul territorio e una maggior attenzione sul sistema di videosorveglianza. Inoltre ci attiveremo per riportare a Medesano la sede della Polizia Locale”.

Una sicurezza che passa anche per la ripartenza delle attività commerciali perché “ogni negozio aperto ci garantisce una vigilanza indiretta ed è un contesto sociale di convivenza civile, amichevole e solidale” e per la rigenerazione urbana di aree attualmente degradate. “Ridare vita a vie e quartieri – prosegue – permette ai cittadini di riprendere possesso del territorio e questo è un forte deterrente per la microcriminalità”.

Nel programma di “Medesano che Cambia” attenzione anche al potenziamento dell’illuminazione pubblica, delle politiche di integrazione sociale e alla cura del territorio inteso come decoro urbano e manutenzione ordinaria.