Arrestato all’interno della Reggia di Colorno con una panetta di hashish

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Colorno e della stazione, hanno arrestato un 38enne straniero, sorpreso con una “panetta” di hashish del peso di 80 gr..

I fatti risalgono ad alcuni giorni fa quando, i Carabinieri, Forestali, durante uno dei tanti servizi a tutela e salvaguardia delle aree verdi, transitando all’interno del meravigliosi parco della Reggia di Colorno hanno notato la presenza di un uomo seduto su di una panchina posizionata in un angolo piuttosto nascosto.

L’individuo, alla vista degli uomini in divisa che si stavano avvicinando ed intuendo di avere attirato la loro attenzione, con mossa fulminea lanciava un involucro a terra.

I militari, notato il gesto e raggiunto velocemente l’uomo, hanno immediatamente recuperato l’involucro appurando che conteneva una “panetta” di hashish. A quel punto hanno richiesto il supporto dei colleghi della Stazione di Colorno che intervenivano con una pattuglia che in quel momento stava svolgendo regolare servizio di controllo del territorio.

Il 38enne è stato cosi condotto in caserma per le operazioni di identificazione, a seguito delle quali è risultato gravato da numerose segnalazioni di polizia per reati in materia di stupefacenti.

Dall’esame della “panetta” era facile dedurre che dalla stessa fossero stati prelevati alcuni pezzi, per un quantitativo imprecisato. L’esame effettuato con il kit narcotest in dotazione, dava esito positivo, confermando trattarsi di stupefacente del tipo hashish.

A seguito delle risultanze probatorie acquisite il 38enne è stata dichiarato in stato di arresto, perché ritenuto responsabile del reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Al termine delle formalità burocratiche, su disposizione dell’A.G., l ’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di Fidenza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Il giudice dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti dell’arrestato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Parma.