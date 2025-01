Asilo Origami, Civiltà Parmigiana: “Non è una sorpresa il malfunzionamento del riscaldamento”

Civiltà Parmigiana non è sorpresa dalla notizia riportata ieri dalla Gazzetta di Parma sul malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento dell’asilo Origami a Corcagnano. Questo grave problema era stato già segnalato lo scorso gennaio 2024 in Consiglio Comunale, ma, a distanza di un anno, nessun intervento è stato messo in atto per risolverlo.

Ad oggi, i bambini sono costretti a frequentare le lezioni al freddo, mentre le famiglie, preoccupate e giustamente arrabbiate, si trovano a dover gestire una situazione inaccettabile.

Oltre al riscaldamento, è opportuno ricordare che l’impianto di raffrescamento risulta anch’esso inefficiente, creando un ulteriore disservizio per il quartiere Vigatto. La mancanza di un sistema di raffrescamento funzionante ha comportato l’esclusione dell’asilo Origami dalla lista delle strutture ospitanti i centri estivi. Questo obbliga le famiglie a spostarsi altrove per usufruire del servizio, con evidenti disagi logistici ed economici.

Civiltà Parmigiana chiede con forza che il problema venga affrontato immediatamente. È necessario, pertanto, sostituire l’impianto di riscaldamento e raffrescamento per garantire condizioni adeguate agli alunni e al personale scolastico.

L’asilo Origami deve tornare ad essere luogo educativo e sociale per le famiglie di Corcagnano e del Quartiere. Il Comune non può più ignorare le segnalazioni e deve agire con urgenza per porre fine a questa situazione di grave inefficienza.

Civiltà Parmigiana