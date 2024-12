Azienda Usl, Distretto valli Taro e Ceno: Giovanni Bladelli è il nuovo direttore

Giovanni Bladelli è il nuovo direttore del distretto valli Taro e Ceno dell’Azienda Usl. Già operativo nella sede di via Benefattori a Borgotaro, la nomina di direzione quinquennale è avvenuta con il parere favorevole espresso dal Comitato di distretto nei giorni scorsi.

Non nuovo a questo incarico, già rivestito dal 2003 al 2005, Bladelli prende il testimone da Giuseppina Rossi, alla guida dello stesso distretto dal 2022 e attualmente sub commissaria sanitaria dell’Azienda Usl.

La direzione dell’Azienda sanitaria esprime a Giovanni Bladelli i migliori auguri per un proficuo lavoro e un sincero ringraziamento a Giuseppina Rossi per il servizio reso in questi anni alla direzione del distretto valli Taro e Ceno.

Tra gli obiettivi assegnati, il neo direttore dovrà garantire equità d’accesso, continuità assistenziale, oltre al continuo adeguamento dei servizi offerti ai bisogni espressi dalla popolazione distrettuale secondo le modalità ritenute più idonee a massimizzare gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità. Particolare attenzione sarà dedicata al contenimento dei tempi di attesa per accedere alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e al potenziamento dei servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio. In qualità di componente del Comitato di distretto, Bladelli è chiamato ad assicurare lo sviluppo degli interventi sociosanitari, compatibilmente con le risorse definite nella programmazione, con particolare riguardo al fondo regionale per la non autosufficienza, in stretto raccordo con l’Ufficio di Piano e con il direttore delle Attività socio-sanitarie dell’Azienda Usl.

BREVE CURRICULUM DI GIOVANNI BLADELLI

Classe 1961, nato a Viadana (MN), Bladelli si è laureato in giurisprudenza all’Università di Parma, dove si è specializzato in Discipline del lavoro, mentre all’Università di Bologna si è specializzato in Studi sull’amministrazione pubblica.

Dalla sua prima esperienza professionale all’Azienda Usl di Parma, nel 2001 come direttore amministrativo del distretto cittadino, negli anni successivi, oltre al citato incarico di direzione del distretto valli Taro e Ceno nel 2003, ha svolto proficuamente incarichi di rilevante complessità tecnico-gestionale anche a valenza interaziendale. Tra questi si ricordano: direzione del dipartimento Valutazione e controllo; direzione della struttura complessa interaziendale Trasparenza e integrità con funzioni di responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza; direzione della struttura complessa interaziendale Progetti, innovazioni gestionali e integrazione dei processi in area tecnico amministrativa; nell’ultimo periodo, direzione del dipartimento interaziendale Amministrativo e Tecnico. In passato ha svolto le funzioni di direttore amministrativo aziendale in Aziende sanitarie in Abruzzo e Friuli-Venezia Giulia.