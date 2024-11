Beppe Negri (Pd): “Includere, ascoltare e coinvolgere i ragazzi. Facciamo il tifo per Parma Capitale europea dei giovani”

“Includere, ascoltare e c“Includere, ascoltare e coinvolgere le giovani generazioni: vogliamo partire da qui, in Regione, per migliorare ancora di più il nostro posizionamento quando si parla di politiche giovanili, di cui la nostra città rappresenta un modello virtuoso nel contesto europeo, come conferma la candidatura a Parma Capitale dei Giovani 2027, che si sta discutendo proprio in queste ore e a cui ha tanto lavorato l’amministrazione comunale, con il sindaco Michele Guerra”.

“Parma è l’unica città italiana a giocarsi questo titolo e noi, facendo il tifo per lei, facciamo il tifo per tutti quei ragazzi e quelle ragazze che sono parte integrante della nostra comunità”.

Lo ha affermato Beppe Negri, candidato per il Partito democratico al prossimo Consiglio regionale, alle elezioni del 17 e del 18 novembre.

“In questa fase storica in cui la povertà diffusa e la precarietà del lavoro hanno un impatto forte sulla vita quotidiana, è centrale il ruolo dei tantissimi giovani che spingono la società verso un cambiamento concreto e chiedono alla politica di essere finalmente ascoltati e presi sul serio” ha proseguito Negri, collocando la questione giovanile al centro delle sue proposte. “In Regione, da subito, ci impegneremo per garantire loro luoghi di aggregazione e di socialità, per sperimentare e farsi comunità attiva. Vogliamo essere parte del processo che porti loro indipendenza ed emancipazione, perché una società che sa valorizzare il contributo delle sue menti più brillanti, senza lasciare indietro nessuno, va certamente più lontano e concorre a una società più equa”.