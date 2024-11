Bonaccini: “Cura delle persone e sanità al centro del programma elettorale di Michele De Pascale”

Giornata parmigiana, ieri per Stefano Bonaccini, che si è diviso tra la tappa di Felino, quella di Collecchio, ospite del Circolo Il Cervo, e Sissa, dove ha presenziato all’inaugurazione del November Porc.

È stata l’occasione per incontrare gli amministratori locali, accompagnato da Barbara Lori, assessora regionale della sua Giunta e oggi candidata per il Pd alle prossime elezioni.

<Il rischio maggiore, il 17 e 18 novembre, è l’astensionismo – ha detto Bonaccini – . Il voto in Emilia Romagna influenzerà anche gli equilibri a livello nazionale e per questo è ancora più importante e abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo dimostrato in questi anni di saper governare bene: abbiamo governato uniti e questi ci ha permesso di raggiungere obiettivi importanti, anche grazie a Barbara, che ha svolto un grande lavoro sul territorio e in Regione. D’altra parte, noi candidiamo alla guida dell’Emilia Romagna persone competenti, come Michele De Pascale che, al contrario di Elena Ugolini sa bene come funzionano un Consiglio Comunale e una Regione>.

Cura della persona e sanità pubblica sono al centro della campagna elettorale del Pd.

<Siamo i primi in Italia per quantità e qualità dei servizi di assistenza, e siamo la Regione con il più alto numero di pazienti da fuori Regione. Questo ci inorgoglisce, perché significa che viene riconosciuta la professionalità dei nostri servizi ma, d’altra parte, non fa che allungare le liste d’attesa. E il sistema ne risente, grazie anche a un Governo che, in Europa, è quello che meno spende per la sanità pubblica. La situazione non si risolverà importando il modello lombardo orientato al 50% al privato. Anche l’Emilia Romagna ha grandi eccellenze nel privato, con cui abbiamo ottimi rapporti, ma il pilastro della sanità deve restare pubblico, perché a tutti deve essere garantito il diritto alla cura>.

<La cura e le persone – conferma Barbara Lori – restano centrali nella nostra idea di governo della Regione, per una comunità capace di condividere i valori necessari per un rinnovato tessuto sociale>.

Durante l’incontro con Bonaccini si è parlato anche di infrastrutture. <Il completamento della Pedemontana – ha confermato l’assessora – fa parte del Prit, il piano regionale per le infrastrutture e i trasporti e quindi figura già tra le priorità della Regione per i prossimi anni. Siamo impegnati con una particolare attenzione alle arterie verso la città, cioè via Spezia e via Traversetolo. Dovremo quindi portare avanti le progettazioni e reperire i fondi per completare i tratti mancanti>.