Bonifica amianto nel terreno della Scuola nel Parco: investimento da oltre 2 milioni di euro

Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori di bonifica del terreno in cui sorgerà la Nuova Scuola Secondaria del Quartiere Lubiana – Cittadella, nota come “Scuola nel Parco”, per cui il Comune ha stanziato un investimento di oltre 2 milioni di euro.

Il terreno, all’interno del quale erano emerse tracce di frammenti e fibre di amianto in seguito ad approfondite analisi, sarà completamente bonificato per garantire la totale asportazione dell’agente contaminante il quale verrà stoccato in contenitori appositi e trasportato in centri speciali autorizzati allo smaltimento. Il progetto di bonifica era stato preliminarmente sottoposto alla valutazione delle competenti ARPAE e AUSL di Parma con esito positivo.

Al fine di garantire la massima efficacia dell’operazione verranno applicate tutte le precauzioni più all’avanguardia, come l’utilizzo di liquidi incapsulanti, tecnica di bonifica che prevede l’applicazione di un materiale sigillante che ingloba le fibre prevenendone il rilascio nell’aria. Durante le attività di bonifica è altresì previsto l’utilizzo di “cannon fog”, o cannoni nebulizzatori finalizzati a contrastare la dispersione di polveri nell’aria, la cui qualità sarà costantemente monitorata. Al contempo l’area interessata è stata delimitata con appositi teli antipolvere, segnalata con la corretta cartellonistica e interdetta al pubblico. I lavori sono effettuati da personale altamente specializzato, dotato dei più avanzati dispositivi di protezione individuale.

Una volta terminati i lavori, il terreno verrà ulteriormente sottoposto ad approfondite analisi, al fine di assicurarsi la totale rimozione dell’agente contaminante e la totale sicurezza della zona.

Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità commenta: “L’avvio dei lavori di bonifica permetterà di consegnare alla città una scuola immersa nel verde, rispettosa dell’ambiente, sicura e accogliente. La rigenerazione di un’area che da decenni risultava abbandonata nel cuore della nostra città. I lavori procederanno con la massima attenzione, perché il nostro scopo ultimo è garantire la tutela massima dei cittadini e del territorio, mantenendo la celerità e la tempestività che ha caratterizzato Parma nella realizzazione delle opere del PNRR”.

La realizzazione della Scuola nel Parco è uno dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e si configura come una delle opere strategiche di rigenerazione urbana identificate dall’Amministrazione, insieme con l’Ospedale Vecchio (Sotto Crociera), il Palasport, l’ex Municipio di San Lazzaro, la nuova illuminazione del Parco Ducale. L’avvio dei lavori di bonifica, di natura del tutto imprevedibile, non pregiudicherà il finanziamento PNRR e, attraverso un cronoprogramma rimodulato, sarà possibile salvaguardare la conclusione dei lavori entro l’annualità 2026.