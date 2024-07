BorgoSound Festival, band da tutta Italia

Tutto esaurito in piazzale Salvo D’acquisto a Parma, trasformato per l’occasione in teatro all’aperto per la terza serata di BorgoSound Festival 2024, memorial Simone Bertacca.

La fama del concorso musicale organizzato dall’associazione I Nostri Borghi col patrocinio del Comune di Parma si sta espandendo in tutta Italia, come hanno dimostrato i gruppi in gara nella serata di sabato 13 luglio, e con una qualità dei partecipanti sempre più elevata. A trionfare sul «palco di pietra» di piazzale Salvo d’Acquisto a Parma sono stati i Nigra, provenienti da Reggio Calabria: la giuria – formata da Mimmo Camattini direttore artistico, Gianpaolo Cappelletti chitarrista, Renni Salati critico musicale, Giancarlo Ceci veterano dei giornalisti e Fabrizio Pallini presidente de I Nostri Borghi – ne ha decretato la vittoria all’unanimità.

La band capitanata dallo showman Luciano ha dimostrato grande esperienza di palco con una grande performance scenica; più volte in finale a Sanremo rock e con esperienze all’estero, in particolare in Sudamerica, il gruppo ha colpito i giurati per la novità e freschezza interpretativa grazie anche a un funk rock con venature tradizionali. Tutti i gruppi partecipanti hanno dimostrato qualità vocali e compositive notevoli davanti a un pubblico attento e partecipe, che ha applaudito i «nostrani» Rondex’s Inn e gli i The Shots: i primi, gruppo strumentale, hanno eseguito con grande bravura, ritmo e abilità tecnica quattro brani inediti, i secondi hanno stupito per la bravura nell’eseguire un rock pulito e armonico di tipo britannico. Eliminati per pochi punti i Plumbago, band toscana che ha proposto brani molto piacevoli in italiano dimostrando una buona capacità interpretativa e d’insieme.

Immancabile l’invito dell’Avis comunale a donare il sangue, prezioso soprattutto in estate; molto soddisfatto il presidente de I Nostri Borghi, Fabrizio Pallini, per il successo della manifestazione, sempre più conosciuta al di fuori dell’ambito cittadino.

Ricordiamo che oltre ai premi e alle targhe per i gruppi classificati e vincitori, e al premio speciale Avis, il Parma Calcio 1913 ha confermato il proprio sostegno alla manifestazione offrendo una maglia crociata alla band vincitrice e un abbonamento che sarà estratto a sorte fra i votanti della giuria popolare (ovvero il pubblico) nelle serate eliminatorie.

BorgoSound tornerà sabato 20 luglio dalle ore 21 per una serata davvero speciale, ricca di band e con un tributo musicale al medico e musicista Simone Bertacca.