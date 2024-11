Brui (Lista Ugolini): “l futuro dei giovani in Emilia-Romagna, un’opportunità da cogliere”

Il futuro dei giovani in Emilia-Romagna è una delle sfide più cruciali per la nostra regione. In un mondo in rapida evoluzione, dove le dinamiche sociali ed economiche cambiano costantemente, è fondamentale garantire alle nuove generazioni le opportunità di cui hanno bisogno per prosperare. È ora di fare un passo avanti e creare un ambiente che favorisca l’accesso a nuove risorse, la formazione di qualità e l’imprenditorialità giovanile.

Francesco Brui, candidato alle elezioni regionali, ha sottolineato più volte l’importanza di mettere i giovani al centro delle politiche regionali. “I giovani sono il nostro futuro, e dobbiamo dare loro gli strumenti per affrontare le sfide del domani”, afferma Brui. Per lui, la regione deve diventare un punto di riferimento per le nuove generazioni, dove possano trovare supporto per realizzare i propri sogni e progetti.

La regione ha un enorme potenziale, grazie alla sua forte tradizione di innovazione, ricerca e cultura. Tuttavia, è necessario fare di più per coinvolgere attivamente i giovani nella crescita economica e sociale del territorio. Creare opportunità reali per il loro sviluppo, che spaziano dall’istruzione alla creazione di posti di lavoro, è essenziale per evitare che i talenti giovanili migrino altrove in cerca di opportunità migliori.

“Le start-up giovanili sono un motore fondamentale per il cambiamento economico della nostra regione. Dobbiamo investire nelle idee innovative dei giovani, creando percorsi di incubazione, formazione e accesso a finanziamenti”, aggiunge Brui, evidenziando l’importanza di sostenere l’imprenditorialità come leva di sviluppo.

Inoltre, Brui promuove l’idea di un affiancamento e mentoring intergenerazionale, convinto che l’incontro tra giovani e professionisti esperti possa accelerare la crescita e l’innovazione. “I giovani hanno entusiasmo e visione, ma c’è bisogno di un sostegno concreto da parte di chi ha già vissuto e sperimentato. Unire queste due energie sarà la chiave per creare un futuro solido per la nostra regione”, conclude Brui.

Investire nei giovani è una scelta fondamentale per il futuro dell’Emilia-Romagna. Con il giusto supporto, i giovani potranno diventare protagonisti di un cambiamento positivo e duraturo per la nostra comunità, facendo della regione un punto di riferimento per innovazione e progresso.