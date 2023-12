CAU al Maggiore: in una settimana di attività risposte a 447 richieste di assistenza sanitaria

Aperto martedì 19 dicembre all’Ospedale Maggiore, in una settimana di attività il primo Centro di Assistenza e Urgenza (CAU) del distretto di Parma ha dato risposte a 447 persone con accesso diretto o inviate tramite il medico di medicina generale o di continuità assistenziale. Di queste 447 persone, di cui 279 uomini e 198 donne, una buona parte (129) lamentava problemi di natura ortopedica per traumi o lesioni, 58 disturbi generali e patologie minori correlate, 52 problemi di natura gastro-intestinale. Il riferimento primo per queste situazioni resta comunque il proprio medico di base, anche se occorre precisare che la settimana di avvio cadeva proprio nel periodo delle festività natalizie.

In questa prima fase di rodaggio l’accesso al CAU avviene dall’ingresso del Pronto soccorso in via Abbeveratoia, dove il personale infermieristico effettua una prima valutazione dei sintomi e conferma l’accesso del paziente al Cau oppure lo indirizza in Pronto soccorso, in un’integrazione tra operatori e strutture, ma anche e soprattutto clinica – strumentale. Tutti gli esami svolti al Cau sono infatti visibili anche dai medici del Pronto soccorso.

Il nuovo servizio indicato dalla Regione Emilia-Romagna per potenziare l’offerta sanitaria sul territorio ha fornito risposte ad esigenze di salute urgenti ma non tali da mettere in pericolo la vita delle persone e durante la prima settimana di attività ha “alleggerito” la pressione sul Pronto Soccorso dove la media degli accessi è rimasta sui 146 al giorno, elevata ma comunque inferiore ai 199 accessi giornalieri medi della settimana precedente l’apertura del CAU.

Altri Centri di Assistenza e Urgenza (CAU) verranno aperti il 28 dicembre all’ospedale di Vaio a Fidenza, il 15 di gennaio a Fornovo e il 18 gennaio a Langhirano.

Accessi PS e CAU dal 12 dic al 25 dicembre

Cos’è il Cau

Il CAU, Centro assistenza e urgenza, è una struttura del territorio alla quale le persone possono rivolgersi per problemi di salute urgenti, ma non gravi. I CAU sono collocati in spazi e servizi ben riconoscibili, con percorsi e interfacce con i medici di medicina generale presenti nel territorio.

L’accesso ai CAU è diretto, non occorrono la prenotazione o la richiesta del medico e la valutazione all’ambulatorio avverrà mediante un’equipe multiprofessionale costituita da un medico e un infermiere.

La visita medica eseguita al Cau e gli esami del sangue (profilo base) sono gratuiti per i cittadini residenti in Emilia-Romagna, mentre le visite specialistiche differibili, gli esami strumentali come radiografie e gli esami del sangue che implicano un’analisi più complessa, prevedono il pagamento del ticket.

Per i cittadini non residenti in Emilia-Romagna, che non abbiano fatto la scelta, anche provvisoria, di un medico iscritto negli elenchi in ambito regionale, è previsto il pagamento di € 20 anche per la visita ambulatoriale eseguita al Cau.

Tutte le informazioni sono disponibili e costantemente aggiornate qui: https://salute.regione.emilia-romagna.it/emergenzaurgenza/domande-frequenti