Cavandoli (Lega): “Solo oggi il sindaco informa i parmigiani delle conseguenze del maltempo”

“Il Comune di Parma e gli altri enti territoriali dimenticano di informare i cittadini e di tenerli aggiornati tempestivamente. Dopo l’allerta telefonica del sindaco di giovedì sera, nulla è stato più comunicato ai parmigiani. Eppure l’allerta non era terminata e, nonostante la pausa di venerdì, la pioggia incessante si è riproposta nella giornata di sabato e domenica, senza che siano date indicazione su strade chiuse, possibili esondazioni o allagamenti e modifiche alla viabilità.

Tra l’altro la viabilità in città ha subito modifiche non solo per il maltempo, ma anche per la Parma Marathon. Dopo la mia interrogazione di maggio sulle conseguenze delle bombe d’acqua in città, ho visto che l’assessore Borghi ha riconosciuto la necessità di pulire caditoie e tombini con più frequenza, operazione che avrebbe comunque evitato qualche allagamento. Ma ciò che più è mancato, ahimè in continuità con quanto accadde durante l’alluvione del 2014, è stata l’informazione continua dei cittadini sullo stato delle strade, sulla viabilità e zone più colpite.

In un mondo sempre connesso, non è possibile ipotizzare che un avviso telefonico di giovedì possa prorogarsi automaticamente per 4 giorni. Il mio ringraziamento va, oltre che a tutte le istituzioni, alla protezione civile, alle forze dell’ordine e ai volontari che stanno seguendo l’emergenza, anche agli organi di stampa che hanno sostituto una comunicazione istituzionale piuttosto evanescente.”



Così Laura Cavandoli, deputato e consigliere comunale della Lega a Parma