Cavandoli (Lega): “Taglio tasse e superbonus, battaglie vinte”

“La Lega al Governo si è battuta e ha ottenuto che con la Legge di Bilancio fossero stanziati 8 miliardi per il taglio delle tasse con riduzione dell’Irpef per tutti i contribuenti e l’abolizione dell’Irap per 835 mila attività, ditte individuali, autonomi e imprese familiari, oltre ai contributi per alleggerire le bollette di famiglie e imprese, il pagamento a 6 mesi delle cartelle esattoriali del primo trimestre 2022, la proroga del Superbonus 110% anche per villette e senza tetto Isee, e l’esenzione dalla Tosap per altri 3 mesi per ristoranti e bar che hanno sofferto la crisi covid. Sul fronte sicurezza, sono state stanziate risorse per nuove assunzioni e tutela legale per le Forze dell’Ordine e su quello della Solidarietà, 27 milioni per integrare il Fondo Autismo e si è salvato il Terzo Settore da nuove tasse e adempimenti burocratici previsti dalla normativa europea.

Risultati di cui siamo orgogliosi, che non avremmo potuto ottenere stando all’opposizione e lasciando da soli al governo i partiti dei banchi a rotelle e delle tasse. Siamo già al lavoro per trovare le risorse per un ulteriore intervento sulle bollette dell’energia”.

Così Laura Cavandoli, deputata parmigiana della Lega in Commissione Finanze.