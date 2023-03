Comunali Salso, Boselli e Ricorda (FI): “Centrodestra unito, appoggiamo Musile Tanzi”

La nostra città deve tornare centrale. Per questo abbiamo deciso – spiegano i capilista forzisti Cinzia Boselli e Marco Ricorda – di sostenere il candidato sindaco Musile Tanzi e non disperdere neppure un voto. Oggi, più che mai, l’unità rappresenta l’antidoto agli anni di malgoverno che i salsesi hanno subito.

Nell’incontro di oggi con il nostro candidato sindaco, abbiamo discusso di due punti programmatici a cui non solo teniamo, ma vogliamo essere vero e proprio collante con il Governo nazionale. Forza Italia, come già anticipato dal nostro candidato di collegio Pietro Vignali nelle ultime politiche, ha come obbiettivo quello di potenziare i collegamenti infrastrutturali e ferroviari con Parma e il resto della provincia e di inserire nel circuito Unesco le terme di Salsomaggiore e Tabiano. Il rilancio deve partire da qui. Senza una presa di coscienza locale, nazionale ed internazionale del patrimonio che rappresentano le acque termali, tutti i progetti operativi sarebbero meno efficaci. Come partito – chiosano Boselli e Ricorda – saremo la catena di trasmissione tra la nuova amministrazione comunale ed i ministri competenti per ottenere questo importante riconoscimento.

L’altro grande tema su cui Forza Italia vuole accendere i riflettori è la viabilità. Su questo punto Forza Italia vanta una credibilità solida che poggia sui tanti anni di Governi Berlusconi e sull’esperienza, proprio parmense, dell’ex ministro Pietro Lunardi.

Salso è il terzo comune della provincia, ha un potenziale attrattivo come destinazione turistica senza eguali e non può essere collegato con una viabilità che, di fatto, è quella ducale. La pedemontana è arrivata a Collecchio ma senza il prolungamento di Noceto e Medesano, verso Salso è un’opera, di fatto, incompiuta. Così come – precisano i forzisti – la metropolitana leggera Parma-Fidenza sarebbe la base per avvicinare Salsomaggiore ai visitatori.”

I profili dei due capolista, inoltre, vanno proprio nella direzione giusta per raggiungere questi due obbiettivi grazie alle competenze di progettazione dell’arch. Boselli e all’approfondita conoscenza degli organismi internazionali di Marco Ricorda.

“La città – spiegano gli azzurri – è cambiata in peggio negli ultimi anni perdendo capacità ricettiva e opportunità di lavoro.

Per questo riteniamo fondamentale favorire piccola e media impresa, il commercio e gli investimenti per Salsomaggiore unitamente ad una forte attenzione ai bisogni delle fasce più deboli, della famiglia e al binomio sicurezza e decoro.

Saranno proprio questi – chiudono Boselli e Ricorda – gli impegni che ci sentiamo in dovere di prendere con gli elettori per rilanciare la nostra città.”