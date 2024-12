Comune di Parma, le proposte per i più piccoli nel magico weekend di Santa Lucia

Sabato 14 e domenica 15 dicembre, il Comune di Parma proporrà una serie di appuntamenti per bambini, ragazzi e giovani all’insegna della creatività e della scoperta dell’arte, del cinema, della musica e della lettura. Tanti gli incontri ad animare il weekend di festa; si inizia con “Suoni di libri”, letture interattive per bambini alla Biblioteca di Casa della Musica. Alla Biblioteca Malerba in programma un laboratorio di mindfulness per i più piccoli. Per gli amanti del disegno, la giornata continuerà alla Biblioteca di San Giovanni Evangelista con “Animali Fantastici e dove trovarli: Unicorni”.

Domenica si terrà, invece, il primo appuntamento della rassegna “Che cinema, ragazzi!” con la proiezione di “Il grande e potente OZ” di Sam Raimi e lo spettacolo di burattini “Il pittore lieto” a cura della Compagnia Teatro Medico Ipnotico. Nel pomeriggio, gli appuntamenti proseguiranno con il laboratorio di disegno, per giovani, dedicato all’opera di Correggio con “Disegnare Allegri”.

Le iniziative in programma:

Sabato 14

Biblioteca/Mediateca di Casa della Musica, ore 10.30 e 16

Suoni di Libri

STORIE SOTTO L’ALBERO. Letture interattive per bambini

A cura di Casa della Musica Ingresso gratuito con prenotazione infopoint@lacasadellamusica.it

Biblioteca Luigi Malerba, ore 16.30

ATTESA E STUPORE NEL TEMPO VERSO IL NATALE

Laboratorio di mindfulness, piccole esperienze sensoriali in consapevolezza.

A cura di Caterina Uberti, facilitatrice mindfulness. Età 6 -10 anni con accompagnatori Prenotazione obbligatoria tramite https://prenotaeventi.comune.parma.it/app/#/ sezione Racconti di Natale Info: malerba@comune.parma.it – 0521 031143

Biblioteca di San Giovanni Evangelista, ore 16:30

ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI: UNICORNI

Laboratorio di disegno dai 6 ai 12 anni

Evento collaterale di “Correggio 500” condotto dall’aspirante fata Melina Pepperlup attraverso i sentieri di un bosco magico e nella bellezza di antica biblioteca. Ingresso gratuito, prenotazioni sull’App Parma Welcome

Domenica 15

Cinema Astra, ore 11.00 CHE CINEMA, RAGAZZI!

IL GRANDE E POTENTE OZ Rassegna di film per giovani di tutte le età

Ingresso gratuito

Sala Giovanna, Complesso Monumentale di San Paolo, ore 11.30 e 15

IL PITTORE LIETO

Spettacolo di burattini per adulti e bambini

A cura di Teatro Medico Ipnotico

Ingresso da Castello dei Burattini

Info: info.cultura@comune.parma.it

Il Punto, ore 15.30

DISEGNARE ALLEGRI – UN POSTO IN PIÙ

Laboratorio di disegno dai 16 ai 35 anni condotto da Monica Monachesi e da Giuseppe Braghiroli

In uno spazio che assomiglia alla bottega di un pittore del 500 si disegnerà come Antonio Allegri

Dettagli su cultura.comune.parma.it Informazioni: info.cultura@comune.parma.it

Ingresso gratuito, prenotazioni sull’App Parma Welcome