Concerti e djset per il capodanno al Fuori Orario

Il capodanno al Fuori Orario sarà con la serata All Star, la grande festa musicale organizzata da Temporock, in collaborazione con Fuori Orario ed Obscene. 10 ore di musica con musica dal vivo, 20 dj, performer, model dancer, light e visual show con effetti pirotecnici e allestimenti a tema.

L’evento live partirà alle 23.00 con il concerto degli Spingi Gonzales, band nata a Guastalla che quest’anno celebra i vent’anni di attività. Nata da un’idea del cantante Fabrizio “Fiffi” Freddi e del chitarrista Damiano Alberini, è completata da Rosa Alberini alla voce, Simone Gigante al basso, Demis Castellari alla batteria e Mattia Rubizzi alle tastiere.

All’inizio non c’era l’intenzione di suonare tanto, ma i primi concerti hanno generato un immediato passaparola naturale che faceva crescere il pubblico ogni volta. Così, in vent’anni i concerti sono diventati oltre 1.000 di cui una quarantina solo in questo 2023. Il concerto al Fuori Orario dell’ultimo dell’anno chiude quindi un annata importante e si proietta in avanti mantenendo costante la formula dei lunghi medley di canzoni che da sempre li contraddistingue, unita all’alternanza delle due voci di Fabrizio Freddi e di Rosa Alberini.

Oltre al concerto, tanta musica anche nelle quattro piste del locale: pop rock, indie, pop punk, electro e successi anni ‘90/2000 in quella centrale; commerciale anni ‘90/2000, trash sound e cartoons nell’open space, techno e electro nella sala ingresso; hard rock, metal, dark, crossover e industrial nel tunnel stage.

Si entra senza tessera. Chi arriverà prima della mezzanotte avrà una consumazione in omaggio.