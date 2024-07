Controlli a tappeto dei cantieri edili, i carabinieri di Noceto riscontrano irregolarità

Alcuni giorni fa i Carabinieri di Noceto, in collaborazione con personale del NIL (Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro) di Parma, nell’ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ha svolto controlli nel settore edile.

L’attività ispettiva, di natura ordinaria e tecnica, è stata finalizzata alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori e al rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro.

Diversi sono stati i cantieri ispezionati, individuati attraverso l’analisi dei dati in possesso ai Carabinieri di Noceto e presenti nelle banche dati del NIL.

In uno dei cantieri, nel corso dell’ispezione sono stati controllati ed identificati i lavoratori presenti, risultati tutti regolarmente assunti e contestualmente sono state riscontrate alcune irregolarità, in materia di sicurezza. In particolare è stata rilevata l’assenza di una struttura con i servizi igienici e un locale destinato al riposo degli operai. Sono state altresì riscontrate alcune irregolarità nella documentazione prevista dalla legge, per cui sono state elevate sanzioni amministrative per circa 2000 euro, oltre alla prescrizione di sanare le irregolarità.