Controlli in appennino: denunce per guida in stato di ebrezza e per guida con patente falsa

In quest’ultimo fine settimana i Carabinieri delle Stazioni Tizzano Val Parma e Corniglio, con la collaborazione della Polizia Locale Unione Montana Parma Est hanno dato corso ad un servizio a carattere straordinario di controllo del territorio, coordinato dalla Compagnia Carabinieri di Parma, su tutto il territorio di competenza delle due stazioni.

I controlli, al netto dell’ordinaria attività di prevenzione, attuata dalle pattuglie delle Stazioni e della Sezione Radiomobile dipendenti dalla Compagnia di Parma, hanno riguardato in via straordinaria soggetti e veicoli di interesse operativo, e si sono altresì focalizzati sul contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti ed al rispetto delle norme del Codice della Strada.

Nel corso dei servizi, sono stati predisposti numerosi posti di controllo sulle principali vie di comunicazione in tutte le fasce orarie, che hanno permesso di identificare decine di automobilisti, molti dei quali sottoposti a controllo alcol test mediante l’utilizzo dell’etilometro.

L’attività ha permesso di deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma:

per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica :

una 33enne italiana residente a felino (PR), la quale controllata a bordo della propria autovettura è risultata positiva con un tasso alcolemico pari a 1,45 g/l. Conseguentemente le è stato ritirato il documento di guida;

un 27enne nato in Italia, residente a Tizzano val Parma (PR), il quale controllato a bordo della propria autovettura è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,80 g/l. Conseguentemente gli è stato ritirato il documento di guida;

un 34enne italiano, residente a Neviano degli Arduini (PR), il quale controllato a bordo della propria autovettura è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,10 g/l. Conseguentemente gli è stato ritirato il documento di guida.

per il reato di uso di atto falso e guida senza patente :

Nel corso del servizio, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Tizzano Val Parma ha proceduto al controllo di un 38enne nigeriano residente a Lesignano de’ Bagni (PR), alla guida della sua autovettura.

L’uomo, fin da subito nervoso ed insofferente al controllo, ha attirato l’attenzione dei Carabinieri che hanno approfondito il controllo sul documento di guida esibito. Dagli accertamenti eseguiti l’uomo, non risultava titolare di patente di guida, perché mai conseguita.

Chieste spiegazioni in merito, l’uomo sempre più in difficoltà, riferiva che la patente gli era stata rilasciata dalle autorità polacche a seguito del superamento di un esame sostenuto on line.

I Carabinieri sempre più perplessi, hanno proceduto ad un approfondito esame ispettivo del documento attraverso l’utilizzo di torcia UV a led ed apposito lentino che hanno confermato la non autenticità del documento.

Per avere un ulteriore riscontro, i militari hanno comparato attraverso la consultazione di una specifica banca dati in uso all’Arma dei Carabinieri la patente in possesso del nigeriano con analogo documento originale. La comparazione dei due documenti ha evidenziato macroscopiche differenze, certificando l’assoluta falsità del documento.

A questo punto i Carabinieri non hanno potuto fare altro che sequestrate la patente, palesemente falsa e denunciare in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma il 38enne perché ritenuto responsabile del reato di uso di atto falso.

Infine non sono mancati i controlli in materia di stupefacenti con il sequestro di circa 7,00 grami di hashish con 5 giovani fra i 18 e 48 anni segnalati alla Prefettura di Parma in quanto trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente destinata all’uso personale.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma