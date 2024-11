Cala l’affluenza elezioni regionali dell’Emilia Romagna: in provincia di Parma alle 19 ha votato il 27,9% degli aventi diritto

Seggi aperti dalle 7 in Emilia-Romagna per eleggere il presidente della Regione.

Si vota oggi fino alle 23 e domani, lunedì, dalle 7 alle 15.

In campo quattro candidati: Michele de Pascale per il centrosinistra, Elena Ugolini per il centrodestra, Federico Serra per Sinistra radicale e Luca Teodori, candidato di “Lealtà, coerenza e verità”.

Lo scrutinio dei voti inizierà lunedì subito dopo la chiusura dei seggi.

Affluenza bassa, intorno al 27,9%. Alle precedenti regionali, alla stessa ora, aveva votato il 55% degli aventi diritto (ma si votava solo alla domenica, e non anche al lunedì come in questa occasione).