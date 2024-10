Dayla Briganti si presenta la sua candidatura. Incontro di Daffadà a Borgotaro

Si terrà nella serata di martedì 22 novembre 2024 alle ore 20e30 la presentazione della candidatura di Dayla Briganti alla carica di consigliere regionale. L’evento si terrà a Salsomaggiore Terme e vedrà la partecipazione di Antonio Mumolo, consigliere regionale, candidato alle elezioni europee ed esponente di spicco del Partito Democratico in Emilia Romagna. A condurre la serata sarà la consigliera comunale di Parma Victoria Oluboyo, membro della direzione nazionale del Partito Democratico. Ospite anche l’altro candidato consigliere regionale “di zona”, l’ex Presidente della Provincia di Parma Andrea Massari.

Classe 1984, avvocata immigrazionista, Dayla Briganti è la più giovane candidata al consiglio regionale del Partito Democratico nel Comune di Parma e anche il volto nuovo della politica parmigiana. Da solo un anno segretaria del PD salsese, la Briganti ha in realtà una lunga esperienza personale e professionale nell’ambito del terzo settore. Dopo la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Parma e il Master in Refugee protection and forced migration studies presso la University of London, la Briganti ha infatti collaborato con diverse realtà operanti nell’ambito della solidarietà e dell’accoglienza, acquisendo anche alcune esperienze all’estero.

Oggi, lunedì 21 ottobre, alle ore 21, il consigliere regionale Matteo Daffadà invita tutti a un incontro a Borgotaro presso la Sala Imbriani in via Filippo Corridoni. Un evento con iscritti e simpatizzanti di tutta la Val Taro che apre la campagna elettorale per le regionali del 17 e 18 novembre. Un’occasione per stare insieme per un confronto in amicizia: rendicontare quel che è stato fatto nei 5 anni in Consiglio regionale e illustrare la proposta per la prossima legislatura con Michele de Pascale Presidente. In particolare si parlerà di riequilibrio territoriale, di misure di difesa del territorio e potenziamento dei servizi, con un focus su priorità e opportunità della Val Taro. Per continuare, insieme, a lavorare per una Regione sempre più inclusiva e vicina ai cittadini.