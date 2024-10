De Pascale e Daffadà in visita alla Coop Insieme e ad Anmic nel quartiere Montanara

Michele de Pascale, candidato presidente del centrosinistra alle prossime elezioni dell’Emilia-Romagna ha fatto tappa in città: dopo uno scambio con i cittadini in mattinata al mercato della Ghiaia, accompagnato dal consigliere regionale Matteo Daffadà ha fatto visita alla Cooperativa «Insieme» al quartiere Montanara, realtà si occupa di persone con gravi disabilità intellettive e disturbo dello spettro autistico e sostegno alle loro famiglie.

«Ho voluto far conoscere al nostro candidato presidente un luogo così significativo della città, del terzo settore, del volontariato, della cooperazione sociale, dove si lavora a progetti per l’abbattimento di ogni barriera e si costruiscono modelli innovativi che danno risposte di inclusione autentica – ha detto il consigliere Daffadà – Credo che sia importante partire da queste esperienze per costruire l’Emilia Romagna del futuro».

Con il consigliere anche gli assessori Francesco De Vanna ed Ettore Brianti, i consiglieri Michele Alinovi, Giulio Guatelli, Caterina Conforti ed Enrico Bergonzi di Parma Quality Restaurant, oltre a Marta Corradi del laboratorio democratico.

«Abbiamo molto apprezzato l’attenzione e la disponibilità del candidato de Pascale – ha dichiarato Matteo Ghillani, presidente di coop Insieme, presente con la vice Marina Bastieri, Marinella Ferraroni socia fondatrice e l’equipe degli operatori – abbiamo potuto trasferirgli la nostra esperienza e quel modello di integrazione che vede i nostri ragazzi inseriti nella comunità del Montanara, in una rete comunitaria che coniuga vita quotidiana e valori globali. Ci ha fatto piacere il suo apprezzamento per una pedagogia rispettosa che garantisce alti standard di qualità professionale come la Regione richiede».

A seguire il consigliere Daffadà ha organizzato un incontro presso la sede di Anmic. «Ringrazio Walter Antonini per questi anni in cui abbiamo lavorato insieme e dal nostro confronto sono nati atti e interrogazioni per progettare soluzioni nuove – ha esordito il consigliere – e ringrazio per la disponibilità Michele de Pascale e per la solita bella accoglienza e i contributi di riflessione tutto lo staff di Coop Insieme e di Anmic».

Walter Antonini presidente provinciale e regionale di Anmic ha colto l’occasione per ricordare alcune delle questioni urgenti, come l’importanza della sanità pubblica e universale, l’abbattimento delle barriere architettoniche, con stanziamento di fondi adeguati, e i percorsi di autonomia delle persone con disabilità. In particolare, è stata sottolineata l’esigenza di cogliere il contesto di forte cambiamento, con le disabilità intellettive sempre più numerose, a cui la politica deve far fronte, soprattutto favorendo gli inserimenti lavorativi. È stata auspicata anche una razionalizzazione dei processi di erogazione dei presidi ortopedici».