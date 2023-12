Denuncia per tre uomini fermati in città su un’auto rubata

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione, un 40enne italiano, un 35enne moldavo ed un 25enne somalo, dimoranti in Parma e provincia, perché trovati a bordo di un’autovettura rubata.

I Carabinieri, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno notato, in una via, in zona mercati, una utilitaria con a bordo tre uomini, che ad un primo passaggio della pattuglia, non sono sembrati a loro agio su quel veicolo.

I tre alla vista dei militari hanno cominciato a muoversi in modo agitato, con il chiaro intento di nascondere quello che avevano in mano.

I militari hanno così deciso di effettuare un controllo più approfondito, che ha permesso di rinvenire nella disponibilità dei tre piccole dosi di stupefacente per uso personale.

I tre però risultavano particolarmente agitati anche dopo il sequestro dello stupefacente e tale comportamento ha insospettito la pattuglia che, controllando in banca dati la targa dell’auto, ha scoperto che era oggetto di furto.

A questo punto i Carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione veicolare ed hanno rinvenuto nascosti sotto il sedile lato guida un piede di porco, due cacciaviti ed un trancio di prosciutto crudo, il tutto sottoposto a sequestro penale.

L’autovettura rubata a Parma il 21.12.2023, al termine delle verifiche necessarie è stata restituita al legittimo proprietario

A seguito di quanto emerso i tre sono stati accompagnati in caserma e da un ulteriore controllo è emerso che il 40enne italiano era gravato dal divieto di ritorno nel Comune di Parma per anni 4 emesso dal Questore di Parma.

Al termine delle formalità di rito i tre, già gravati da segnalazioni di polizia per reati analoghi, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma poiché ritenuti responsabili dei reati di ricettazione e possesso ingiustificato di grimaldelli. Per il 40enne italiano è scattata la denuncia per inosservanza del divieto di dimora nel Comune di Parma.

