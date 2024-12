Distributori d’acqua in città: quasi due milioni di bottiglie di plastica risparmiate nel 2024

I cittadini e le cittadine di Parma hanno contribuito concretamente alla sostenibilità ambientale nel 2024, risparmiando quasi 2.000.000 di bottiglie di plastica grazie all’utilizzo dei distributori di acqua pubblici, le cosiddette “Casette dell’acqua”.

Al 31 dicembre 2024 i cinque distributori presenti sul territorio comunale avranno erogato circa 2.700.000 litri di acqua, con una stima di 1.772.102 bottiglie di plastica da 1,5 litri risparmiate. Questo risultato è particolarmente significativo e vede triplicati i dati rispetto al 2023 (884.637 litri erogati e 589.758 bottiglie risparmiate): grande impulso si è avuto dal primo ottobre 2023, quando il servizio di erogazione è diventato gratuito, grazie a una convenzione tra il Comune di Parma e IRETI, società del Gruppo Iren.

Una scelta economica ed ecologica che permette ai cittadini e alle cittadine di Parma di risparmiare e di concorrere alla diminuzione di rifiuti in plastica, di imballaggi e di trasporti, dando un concreto contributo al percorso di Parma Climate Neutral 2030.

“Lo scorso anno la Giunta comunale ha reso gratuita, per tutti, l’acqua delle 5 casette presenti in città – ha dichiarato Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Parma – Un’acqua buona refrigerata, naturale o frizzante, acqua pubblica, di tutti e per tutti. A distanza di un anno, questi ottimi risultati hanno comportato anche la riduzione del consumo di plastica, ulteriore passaggio verso gli obiettivi di Parma Climate Neutral: solo con un impegno collettivo, che passa anche dai piccoli gesti del quotidiano, riusciremo a ridurre ancora di più le emissioni. L’invito a tutti i cittadini che ancora non lo hanno fatto è quello di provare l’acqua pubblica delle 5 casette presenti in città”.

L’acqua degli erogatori pubblici proviene in prevalenza dai pozzi di Marore e da pozzi in città, profondi e ben protetti; viene controllata sia alla fonte sia lungo la rete di distribuzione da parte dei laboratori del Gruppo Iren ed è costantemente monitorata anche dall’Azienda USL di Parma.

Le “Casette dell’acqua” forniscono acqua naturale e frizzante refrigerata direttamente dall’acquedotto cittadino e sono collocate in cinque punti strategici: